Всё предусмотрено

Зимой на трассах Восточно-Казахстанской области будут работать 19 пунктов обогрева.

Согласно информации Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, пункты обогрева вместимостью 385 человек оснастят медицинским оборудованием, ёмкостями для хранения воды и запасов горюче-смазочных материалов. Помимо этого, в регионе будет задействовано 33 придорожных кафе для помощи в зимний период и обогрева граждан, а также четыре трассовых медико-спасательных пункта, в которых есть специальные реанимобили и медоборудование.

Для вызволения людей из снежных заносов в ДЧС подготовили 406 единиц техники, 153 из них c высокой проходимостью.

– В целях ликвидации чрезвычайных ситуаций зимнего периода на данный момент выполняются расчёты по расстановке сил на опасных участках дорог, корректируются планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и взаимодействию между ведомствами, организациями, обеспечивающими жизнедеятельность населения зимой, – сообщает ДЧС ВКО.

На случай штормового предупреждения действует мобильное приложение Darmen, в котором указывается информация о закрытии и открытии дорог, погодных условиях, понижении температуры воздуха.

Напомним, прошлой зимой спасатели эвакуировали 452 человека, в том числе 30 детей. Оказали помощь в вызволении 119 единиц техники из снежных заносов.

Баян Аскар