Всё под контролем

Продолжается масштабное благоустройство Усть-Каменогорска. Городские власти регулярно проводят рейды и контролируют ход выполняемых работ.

В этом году в областном центре реализуется ряд проектов по благоустройству дворов, тротуаров, автомобильных дорог, спортивных и образовательных учреждений. Большинство объектов преобразится до наступления холодов, во многих из них большая часть запланированных работ уже выполнена.

Один из таких крупных объектов – детский сад № 62. На протяжении нескольких лет в здании протекала крыша, но для капитального ремонта требовались большие средства – поэтому он и откладывался. В этом году в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020» выделили около 76 миллионов тенге на капитальный ремонт кровли и текущий ремонт окон. Все старые деревянные заменят на новые пластиковые.

– Срок сдачи объекта – до 30 июля, но постараемся уже до 15 июля завершить все работы, – сообщил подрядчик.

Во время одного из традиционных объездов объектов города аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар обратил внимание на внешний вид территории и поручил руководству учреждения заняться ее благоустройством.

– Игровые зоны устарели, беседки из металла следует заменить, – сказал Жаксылык Омар. – Асфальт и бордюры – тоже.

Отметим, что часть асфальтового покрытия и бордюры, что были повреждены непосредственно в ходе ремонта, заменит подрядчик.

Второй крупный объект – ФОК, расположенный по улице Стахановской, 3А. В нем регулярно проводятся спортивные соревнования разного уровня, но его помещения давно требуют обновления. В мае этого года в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020» приступили к капитальному ремонту двухэтажного здания.

Как сообщил подрядчик работ, ТОО «Алтайстрой», в ФОКе будет произведен демонтаж старых отделочных покрытий, инженерных систем, полов, окон и дверных проемом. Проведут внутреннюю отделку: двери и проходы расширят. Особенно это необходимо на первом этаже. Заменят инженерные сети, включая водопровод, отопление, пожарную сигнализацию и звуковое оповещение. В двух спортивных залах полностью поменяют старый дощатый пол, переделают и добавят новые душевые и санузлы, а также раздевалки, которых раньше не хватало. К тому же в здании должны сделать вентиляцию.

– Это один из крупных спортивных объектов, в нем много лет не проводился такой масштабный ремонт, – говорит аким Усть-Каменогорска. – ФОК может принять в разных секциях до 500 детей в день. Планируем изменить и принцип его работы: с 8 до 20 часов будут заниматься только дети, после –

взрослые.

Также теперь в ФОКе откроют новый борцовский зал, помещение для которого выделили на месте бывшего склада. Помимо ремонта внутри здания, подрядчик установит на входе пандусы для маломобильных граждан, произведет благоустройство прилегающей территории (укладку асфальта и замену бордюров) и озеленение – посадят молодые деревья и разобьют газоны. Все работы должны завершить к началу нового учебного года.

Продолжается ремонт дорог, который стартовал в этом году на нескольких улицах

города.

– Одна из них – улица Бажова, которая является одной из самых протяженных в областном центре, – сообщил Жаксылык Омар. – В течение месяца планируем завершить ремонтные работы на участке от проспекта Н. Назарбаева

до проспекта Абая. Всего

около 5,8 км дороги.

Аким областного центра отметил, что этого ремонта ждали несколько лет, поступали жалобы на качество трассы от жителей и автомобилистов.

– Надеемся, что после ремонта улицы по ней будет проходить больший поток машин, что в свою очередь поможет разгрузить движение по проспекту Н. Назарбаева, – сообщил Жаксылык Омар. – Также поступило несколько обращений по поводу плохого состояния Защитинского моста. Проработали этот вопрос с подрядчиком, до конца июля мост тоже отремонтируют.

Дамир Омаров

Дмитрий Франчук