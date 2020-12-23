Всё под  контролем

В Восточно-Казахстанской области продолжаются встречи с населением кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «ADAL».

С гражданами встретились кандидаты от партии «ADAL» Олжас Ордабаев, Акмарал Бекмурзаева, Лаура Маликова, Алина Аскарова и Игорь Шацкий. При этом речь шла не только о разъяснении предвыборной программы партии, но и о конкретных путях решения различных вопросов.

В частности, были обсуждены проблемы экологии, молодёжной занятости, развития приграничных территорий и другие.

Кроме того, вниманию жителей Восточного Казахстана представили сайт партии «ADAL», на котором оказываются шесть услуг. К примеру, пользователи могут ознакомиться с проблемами определённого региона. На сайте есть разделы по поиску вакансий, бизнес-идей, а также представлена информация о профориентации для родителей.

– С помощью сайта мы можем за считанные секунды чётко понять, какие у человека проблемы. Каждое обращение будем поручать сотрудникам наших филиалов, – отметил Олжас Ордабаев.