Всё по полочкам 

Вышедшее Постановление заместителя главного госсанврача ВКО №23-1 от 28 октября текущего года внесло определенные изменения в хозяйственную деятельность и жизнь восточноказахстанцев. Большинство из них, в частности водителей грузовых автоперевозок, волновал вопрос передвижения через санитарные посты.

Опасения понятны – бизнес грузоперевозок не выдержит запретов по передвижению через границу области и города Усть-Каменогорска, к тому же многие опасаются «перегибов на местах» со стороны органов власти.

Чтобы внести ясность в ситуацию, в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО разъяснили пункты вышедшего постановления, которые касаются работы водителей, занимающихся грузоперевозками.

Итак, согласно Постановлению № 23-1:

Разрешен беспрепятственный въезд/выезд через санитарные посты (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности):

— для автоперевозчиков грузов, транспортных средств, перевозящих вахтовых работников, транспорта и лиц, задействованных в проведении осенне-полевых работ, сельскохозяйственных мероприятий;

— поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твёрдого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области при представлении подтверждающих документов.

Это свидетельство о государственной регистрации, для работников – справка с места работы свободного образца, заверенная печатью.

Разрешается передвижение от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью. Лица, не подпадающие под вышеперечисленные категории, могут передвигаться через санпосты ТОЛЬКО при наличии документов, выданных по решению местного исполнительного органа района/города.

Важно помнить, что на территории области не существуют требования нахождения водителя на карантине. Кроме того, нет ни одного факта, когда бы принудительно оставили дальнобойщиков на карантине.

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