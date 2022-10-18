Всё по полочкам

В Восточном Казахстане открылся первый в стране завод по сортировке мусора. Совместно с греческой компанией SABO в областном центре запустили новейшую, не имеющую аналогов в республике мусоросортировочную линию, позволяющую обрабатывать 25 тонн твёрдых бытовых отходов в час.

В Усть-Каменогорске состоялось долгожданное событие – запуск единственного в Казахстане мусоросортировочного завода. Проект, заявленный два года назад, полностью реализован и обещает стать одной из особо значимых отраслей производства.

Напомним, в рамках трёхстороннего договора между акиматом города, ТОО «Оператор РОП» и греческой фирмой-партнёром SABO Усть-Каменогорск включили в пилотный проект, в который вошли пять областей Казахстана, для реализации программы по раздельному сбору, сортировке и переработке мусора.

В прошлом году ТОО «Оператор РОП» осуществило поставку шести мусоровозов, два из которых КамАЗы, предназначенные для стекла, а также специальные контейнеры для отходов. К настоящему времени в городе установили порядка 1300 таких контейнеров для разделения мусора. А с текущего месяца отвечающий международным стандартам сортировочный завод полноценно ввели в эксплуатацию.

– Акиматы проделали очень большую работу, – отметил коммерческий директор компании SABO, поставляющей оборудование по странам СНГ, Янис Гурованов. – Благодарим за поддержку областные и городские власти. Год назад нам пришлось параллельно вести строительство завода и осуществлять работу по организации точек сбора мусора, установке контейнеров. Нам в этом очень помог акимат ВКО. На сегодня в Казахстане аналогов этому производству нет.

Общая площадь завода достигает 4700 квадратных метров. На территории предусмотрены приёмная зона ТБО, цех линии сортировки, склад готовых продуктов, административно-бытовые помещения, офисное помещение, ограждение, инженерные коммуникации.

Около 45 процентов оснащения завода изготавлено в Италии, остальное оборудование (в частности, электроприборы, гидравлику) производят в Астане.

Полностью автоматизированная линия сортировки ТБО способна обрабатывать 25 тонн мусора в час.

– Загрузка может быть и 40 тонн, мощность завода позволяет это сделать, но тогда и КПД будет ниже, – поясняет Янис Гурованов. – Всё же на выходе мы стремимся получить сырьё, максимально годное к дальнейшей переработке, а для этого конечный продукт должен быть чистым. Поэтому, по крайней мере пока, работаем в таком режиме.

Процесс сортировки выглядит следующим образом. На линию поступает смешанный мусор. Далее он переходит в приёмный бункер, который передаёт его в так называемый раскрыватель пакетов, чтобы разорвать пластиковые пакеты с отходами, потом по конвейеру эта масса движется на станцию ручного отбора, где работают четыре сотрудника. Это делается для того, чтобы отобрать, например, габаритный мусор. После отходы перемещаются также по конвейеру в барабанный сепаратор. В нём мусор делится на три фракции: выброс отходов (хвосты, то есть неперерабатываемые остатки), органика и потенциальное вторсырье.

По завершении разделения мусор попадает в баллистический сепаратор, который, в свою очередь, сортирует отходы на двухмерные и трёхмерные. На следующем этапе в оптическом сепараторе из массы мусора выделяют цветной и чёрный металлы, а также бумагу.

– Этот модуль является самым современным в мире в отрасли сортировки, – акцентирует Янис Гурованов. – Самая последняя разработка в этой области.

Далее двухмерный мусор следует под пресс, а после формируется в тюки, визуально напоминающие клетки из металлических прутьев объёмом приблизительно в один кубометр. Так, например, можно сформировать тюки с полиэтиленовыми пакетами, бумажными отходами и пластиковыми бутылками.

– Это полностью экологичное производство, – обращает внимание коммерческий директор компании SABO.

Стоит отметить, что наряду с запуском сортировочной линии в городе намерены решить наболевшую проблему полигона ТБО.

– В начале следующего года будем определять подрядчика, – сообщил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – Займёмся проблемой рекультивации старого полигона и организацией нового, который будет располагаться вне города. Проект будем отрабатывать совместно с Европейским банком реконструкции и развития. Всё это планируем закончить до конца 2024 года.

В церемонии запуска завода принял участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

– Политика «зелёных городов», в первую очередь, начинается с переработки отходов, – подчеркнул глава региона. – Это важный аспект в вопросе улучшения экологии. И сортировка мусора – это первый шаг к тому, чтобы в будущем организовать правильный процесс по утилизации ТБО. А впоследствии – наладить максимальную переработку отходов. Этот завод даёт старт многим производствам в городе, которые занимаются переработкой отходов. Такое производство открывает новые горизонты для прибыли от вторичной переработки бумаги, пластика, металла и так далее.

Аким ВКО добавил, что новый полигон твёрдо-бытовых отходов планируется организовать с учётом строительства специального саркофага.

К слову, новое оборудование завода позволит отправить на переработку до

40 процентов собранного мусора.

Все присутствующие сошлись во мнении, что важно проводить работу с населением, чтобы по возможности популяризировать культуру разделения отходов, начиная с мусорных вёдер, стоящих в каждом доме и каждой квартире.

– Это достаточно долгий процесс, – признался Янис Гурованов. – В Греции уже десять лет идёт переход к раздельной утилизации среди населения. Но как бы то ни было, мы все к этому придём. Потому что в этом залог экологичности жизни.

Лилия Дроздова

Фото Аяужан Утеулиновой