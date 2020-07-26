Всё по плану

Власти региона намерены увеличить долю дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 85 процентов.

Важным показателем качества жизни и развития экономики региона является современная транспортно-дорожная инфраструктура. И самое главное – это мощнейший стимулирующий механизм.

Тема развития дорожной инфраструктуры для Восточного Казахстана остается актуальной. На всё, что касается строительства, содержания и ремонта дорог, население области реагирует остро, как в положительном, так и отрицательном смысле.

В текущем году, согласно данным областного акимата, на строительство, реконструкцию и средний ремонт 1 700 км автомобильных дорог и улиц предусмотрены средства в размере 195 млрд тенге.

В настоящее время ведутся ремонтные и строительные работы на дорожных участках республиканского значения общей протяженностью 823 км: Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск (388 км), Калбатау – Майкапшагай (415 км), Таскескен – Бахты (20 км). Сумма финансирования проекта составляет 154 млрд тенге. Что касается дорог областного и районного значения, то всего будет отремонтировано 283 км на сумму 11,8 млрд тенге.

На средний ремонт городских улично-дорожных сетей предусмотрено 12,8 млрд тенге. Так, в Усть-Каменогорске отремонтируют 4,6 км по проспекту Есенберлина на 4,7 млрд тенге, 2,6 км дороги от моста в районе острова Лопатино – на 1,2 млрд тенге, 2,5 км от Меновного до Ахмирово – на 2 млрд тенге.

В Семее среднему ремонту подвергнут участок в 2,5 км от улиц Джангельдина до дороги Омск – Майкапшагай, сумма финансирования – 200 млн тенге. Также на ремонт 123 км улиц в районах ВКО выделено 4,7 млрд тенге.

Задачи по комплексному улучшению инфраструктуры, а также трудоустройству местного населения успешно решаются благодаря программе «Дорожная карта занятости–2020». На реализацию программы в дорожной отрасли области в этом году выделено 16,1 млрд тенге. В городах и районах будет отремонтировано 247 км автодорог и улиц на 11,1 млн тенге, а также продолжена реконструкция аэропорта в Усть-Каменогорске – на это дополнительно выделено 5 млрд тенге.

Инвестиционные вложения позволят увеличить к концу этого года долю дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 85 процентов.

Бахыт Сарсембаева

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