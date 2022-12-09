Всё перемелется, мука будет

Мукомольный комбинат в Бородулихинском районе отметил своё 92-летие.

Обеспеченность продуктами переработки зерновых культур является одной из важнейших задач государственной политики. Мукомольная промышленность формирует импульс к развитию технологически связанных смежных отраслей, что приводит к улучшению структуры промышленности, расширению экспортных возможностей. Значимость отрасли продиктована и её вкладом в процессы формирования продовольственной безопасности страны.

На территории Бородулихинского района полноценно функционирует мукомольный комбинат. Он расположен в Бель-Агачском сельском округе. Очень длинный, временами трудный путь прошло это предприятие, начиная с 1930 года. По словам местных жителей, комбинат, словно птица феникс, возродился из пепла.

В этом году исполнилось 92 года, как мукомольный комбинат был впервые запущен в эксплуатацию. Вплоть до 1983 года производство постоянно модернизировалось, выпуская до двух тысяч тонн продукции в месяц.

Проработал комбинат вплоть до 2013 года – в тот период предприятие и было признано банкротом. Через три года его выкупили, работал только элеватор по отгрузке зерна. Уже в 2021 году вновь образовалось ТОО «Бель-Агачский мукомольный комбинат», директором которого стал Шамиль Нурмухамбетов.

– В 2021 году под моим руководством мукомольный комбинат вновь начал свою работу с прежним названием, соблюдая все лучшие традиции производства, – поделился Шамиль Нурмухамбетов. – Много поколений сельчан работало здесь, у предприятия очень большая история. В 1983 году на его территории был построен элеватор мощностью 23,5 тыс. тонн.

Сейчас на Бель-Агачском комбинате стоит новое турецкое оборудование, позволяющее выпускать 1000 тонн продукции в месяц. Есть элеватор мощностью 23,5 тыс. тонн, а также мельничный комплекс, состоящий из пяти этажей с полным циклом. С мая 2022 года, когда окончательно запустили новое оборудование, было произведено полторы тысячи тонн муки.

На сегодняшний день в ассортименте мука первого, второго и высшего сортов, зерноотходы и отруби.

Обеспечивая стабильный рост экономики региона, предприятие предоставило рабочие места 30 жителям Бель-Агачского сельского округа. Примечательно, что по сей день трудятся люди, которые и в прежние годы работали на мукомольном комбинате. Но кадровый вопрос остаётся открытым. На предприятие требуются специалисты по размолу муки, технологи, мельники, разнорабочие.

Безусловно, сейчас используется современное оборудование, значительно отличающееся от того, что было раньше. Руководство пригласило поставщика оборудования для обучения своих специалистов по размолу муки.

Сегодня руководство ТОО напрямую наладило работу с местными аграриями, закупая у них сырьё. Реализует продукцию мукомольный комбинат частично населению района, также осуществляются поставки на кондитерскую и макаронную фабрики, которые забирают 300 и 500 тонн муки в месяц. Также предприятие налаживает поставки в Туркмению и Афганистан, с которыми у них заключены договоры.

Татьяна Катикеева

Бородулихинский район