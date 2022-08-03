Всё об Абае

С 5 по 13 августа жители и гости Усть-Каменогорска смогут посетить книжную выставку «Абай Кунанбайулы – гордость народа».

Большая книжная экспозиция будет представлена вниманию публики в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина. Организуют её в честь дня рождения великого поэта Абая Кунанбайулы.

Выставка познакомит читателей с поэтическим и философским наследием выдающегося земляка, работами исследователей его творчества, литературно-художественным журналом «Абай», новинками книжной серии «Абай әлемі».

– Кто написал первую биографию Абая Кунанбайулы? В каком году и кем была издана его первая книга? Кто создал «Литературную школу Абая»? Каким Абай был в быту, в кругу близких, своих учеников и соратников? Чему обучал их? Как решал спорные вопросы? – ответы на эти и другие вопросы читатели найдут на выставке, в трудах первых абаеведов Каюма Мухамедханова, Мухтара Ауэзова, Мекемтаса Мырзахметулы и современных исследователей Евгения Григорьева, Арапа Еспенбетова, Николая Анастасьева, Муратбека Оспанова, Бауржана Ердембекова, Айжан Картаевой и других, – поделились сотрудники библиотеки.

Также участникам выставки будет предложен доступ к электронной библиотеке «Наш Абай», созданной библиотекой имени А. С. Пушкина. Отметим, что здесь в цифровом формате на 29 языках мира представлено творческое наследие поэта и философа, начиная с самых первых книг до современных изданий, а также исследования абаеведов, фотографии, аудио-, видеозаписи и другие сведения, связанные с именем Абая.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников