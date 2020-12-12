Всё начинается с семьи 

Как построить мир без насилия, размышляли школьники района Алтай.

Известно, что каждый человек строит мир, опираясь на ценности, которые заложила в нём семья. Какой же мир можно создать, если с детства перед глазами ребёнка были сцены домашнего насилия? К сожалению, эта проблема продолжает оставаться актуальной в наше время.

Чтобы привлечь внимание к этой теме, в районе Алтай прошла республиканская акция «16 дней против насилия в семье». В её рамках изготовлены и распространены тематические листовки, размещены видеоролики с номерами телефонов доверия и разъяснением законодательства Республики Казахстан. Также для учащихся школ и колледжей организовали различные онлайн-лекции и классные часы.

– В школах района психологи провели анонимные опросы для выявления жертв сексуального насилия, – рассказала руководитель отдела образования, физической культуры и спорта Бахытгуль Канафина. – В анкетировании приняли участие 1853 учащихся и 2123 родителя. Проведённый анализ не выявил фактов насилия в этих семьях.

Среди учеников старшего звена прошёл конкурс сочинений на тему «Как построить мир без насилия», в которых они излагали свои мысли о том, какой должна быть счастливая семья и что для этого необходимо сделать. По итогам конкурса лучшее сочинение опубликовано на сайте районного отдела образования.

Не остались без внимания неблагополучные семьи и подростки, состоящие на учёте в ювенальной полиции. К примеру, комиссия по делам несовершеннолетних совместно с органами опеки и попечительства и представителями органов внутренних дел провели 18 рейдовых мероприятий, посетили 29 неблагополучных семей.

Александра Исаева

Район Алтай