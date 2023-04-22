Сохранение семейных ценностей и повышение роли матерей стали основными темами расширенного заседания Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области.

Мероприятие прошло с участием председателя республиканского Совета матерей Назипы Шанаи и депутата Сената Парламента РК Ольги Булавкиной.

«Всё начинается с семьи» – эти слова стали лейтмотивом заседания. Поскольку именно в семье формируется характер ребёнка, модель его поведения в обществе, закладываются духовные и нравственные ценности будущего гражданина страны.

– Национальный код формируется в семье, ответственность за него несёт мать, – подчеркнула Назипа Шанаи, которая в своём выступлении рассказала об опыте работы Совета матерей в других регионах страны, а также выдвинула инициативу: председатель консультативно-совещательного органа должен быть освобождённым, вести активную идеологическую работу и выезжать для обмена опытом в районы.

Как отметила Ольга Булавкина, Совет матерей имеет большое социальное значение в жизни общества.

– Касым-Жомарт Токаев основным приоритетом социальной политики ставит поддержку материнства и детства, института семьи, подчёркивая особую роль женщин и их участия в общественно-политической жизни, – сказала депутат Сената Парламента РК. – Новая социальная политика является важным аспектом масштабных изменений, объявленных Главой государства. Все эти решения придают особый статус Совету матерей. Поднимая острые вопросы, они активно привлекают в свою работу общественность, госорганы, депутатов всех уровней. Благодаря их активным действиям депутаты Сената приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной, молодёжной политики и социального обеспечения», где предусмотрено снижение пенсионного возраста для женщин до 61 года, увеличение продолжительности выплат по уходу за ребёнком до полутора лет и другое.

В свою очередь председатель Совета матерей АНК ВКО Майра Бейсеканова рассказала, какая работа проводится в нашем регионе. Подробно она остановилась на мероприятиях, предусмотренных в рамках республиканского проекта «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт».

Напомним, проект стартовал в прошлом году по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Его важнейшими приоритетами являются сохранение семейных ценностей, национальных традиций и воспитание достойного подрастающего поколения.

Проект подразумевает реализацию таких задач, как создание условий по сохранению и преемственности национальной культуры и лучших традиций в совокупности с принципами модернизации общественного сознания, предоставление возможностей для реализации потенциала матерей в общественной, политической, социальной, деловой и других сферах, содействие в разъяснении правовых вопросов, привлечение молодёжи к продвижению межэтнического согласия, толерантных отношений.

– Многое в нашей области делается благодаря тому, что есть неравнодушные женщины. Так ответственно и с душой к делу могут подходить только мамы, – отметила Майра Бейсеканова. – По всем направлениям проекта запланировано проведение различных мероприятий: встречи женщин, добившихся успеха, со старшеклассницами и студентами, заседания советов по обмену опытом, консультации в населённых пунктах с участием юристов, семинары-тренинги по вопросам укрепления института семьи, тематические встречи, беседы, акции и другое.

На заседании опытом работы с коллегами поделились и представители районов. К примеру, директор Дома дружбы района Алтай Елена Филимонова рассказала о реализации районным Советом матерей проекта «Осознанное родительство». Его суть заключается в том, чтобы научить родителей уважать уникальность, индивидуальность и неприкосновенность детей, а также разбираться в мотивах их поступков.

– В закрытых группах родители обмениваются друг с другом опытом, задают вопросы и стремятся получить поддержку, – рассказала Елена Филимонова. – Вся программа основана на чувствах, воспоминаниях из детства и потребностях ребёнка. Каждая тема рассматривается на трёх уровнях: я как родитель, я как ребёнок, я как профессионал. Продолжительность курса – 8-10 дней. За время реализации проекта обучено девять групп. Результат – налаживание взаимоотношений с детьми.

Александра Исаева