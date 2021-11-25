Всё начинается с меня

Подведены итоги республиканского трансформационного марафона «Устойчивость начинается с меня». Среди победителей – восемь устькаменогорцев.

С целью развить новый взгляд казахстанцев на ментальное и физическое здоровье, а также сформировать новые экологические привычки, в стране был организован трансформационный онлайн-марафон «Устойчивость начинается с меня». Инициировала его Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО при поддержке Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы и Ассоциации «ECOJER».

По информации Ассоциации «ECOJER», в этом году заявки на участие в марафоне подали 1400 человек в возрасте от 12 до 45 лет – это люди разных профессий, из разных регионов, включая самые отдалённые населённые пункты.

Проект состоял из образовательной и практической частей. Участникам предлагалось прослушать вебинары на различные темы – здоровое питание, физическое и психологическое развитие, экологическое поведение, а после выполнить задание от наставников, размещая отчёты на страницах марафона в социальных сетях.

Менторами марафона выступили 20 амбассадоров из числа экспертов-профессионалов, экоактивистов и общественных деятелей.

В итоге определены 36 победителей, которые на протяжении месяца последовательно и креативно выполняли все задания. В их числе и жители Усть-Каменогорска – Гульнар Оразиманова и Асанали Ахметзакиев, Асель Стамбекова, Айым Муратова, Амина Еркинкызы, Асемгуль Салкинбаева, Алия Кожасейтова, Нурасыл Жуандык. Их награда – памятные призы и сертификаты.

Как отмечают участники, полученные знания и практические навыки помогли им перенять новые полезные привычки, изменить отношение к своему здоровью и образу жизни. Многие пересмотрели свой рацион питания, начали практиковать осознанное потребление, заниматься спортом, сортировать бытовые отходы.

– Казахстан взял курс на энергетический переход и сокращение парниковых выбросов. Многие вопросы в этом процессе касаются не только крупной промышленности, но и рядовых жителей – нас с вами. Успех будет зависеть от того, сможем ли мы внедрять принципы осознанного потребления в повседневной жизни. Например, экономить ресурсы, сортировать отходы, отказаться от одноразовых товаров и так далее, – говорит генеральный директор Ассоциации «ECOJER» Рустем Кабжанов. – Марафон, который мы проводим с ЮНЕСКО второй год подряд, помогает прививать участникам полезные привычки и учит осознанности. Уверен, это не последний образовательный проект, который мы проводим вместе с партнёрами и экоактивистами.

Напомним, марафон «Устойчивость начинается с меня» является продолжением экологического марафона «Мой экослед», который ЮНЕСКО и ECOJER проводили для школьников в прошлом году. В этом году организаторы решили увеличить возраст участников до 45 лет и внедрить дополнительные темы для вебинаров и заданий по устойчивому развитию.

Ания Есмухамет