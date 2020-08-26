Всё начинается с малого

Победителей экологического конкурса определили в Урджарском районе.

Онлайн-состязание Young Green World организовал районный молодёжный ресурсный центр при поддержке местной службы пробации. Его суть заключается в формировании у молодёжи экологической культуры и активной жизненной позиции в решении глобальных проблем окружающей среды.

На протяжении всего конкурса участникам нужно было выполнять различные задания, к примеру, посадить деревья и цветы, провести день без поездок на машине, а также публиковать результаты в виде фотографий и видео на своих страницах в социальной сети Instagram.

За соблюдением правил следили специалисты из числа организаторов. В результате третье место занял Аман Суттибаев, на втором месте – Еркежан Айтжанова. Первое место присудили Альфие Бостекбаевой. Победителям вручили грамоты и подарки.

– Молодые люди продолжают доказывать, что являются достойными последователями представителей старшего поколения. Их стремление к большим свершениям порождает оригинальные идеи, способные сформировать новый облик страны. Поэтому мы всегда можем полагаться на энергичное и прогрессивное подрастающее поколение, – отметили в Урджарском районном молодёжном ресурсном центре.

Ания Есмухамет

Урджарский район