Всё начинается с любви

15 апреля в Казахстане отмечается национальный День влюблённых. В преддверии этого праздника в областной спецбиблиотеке для незрячих и слабовидящих граждан состоялась литературно-музыкальная гостиная, посвящённая Козы Корпеш и Баян Сулу.

Романтическая гостиная «Любовь, как яркая звезда» радушно встретила своих гостей. Атмосферу праздника создали концертные номера, подготовленные читателями. Говорили о семье, любви и верности. Вспомнили героев известной легенды Козы Корпеш и Баян Сулу, кому и посвящён этот праздник. Легенда о влюблённых имеет двухтысячелетнюю историю и по сей день является символом любви и преданности.

Главным атрибутом стала белая юрта, установленная в центре сцены, символизирующая семейное счастье. Вокруг неё и разворачивался сюжет театральной постановки «Кыз Жибек» в исполнении незрячих и слабовидящих читателей. Это ещё одна история несчастной любви красавицы Жибек, которая заканчивается также трагично, как и легенда о Козы Корпеш и Баян Сулу.

Национальный колорит мероприятию придавали красочные костюмы самодеятельных артистов.

Неожиданным элементом оформления сценической постановки стал «живой верблюд», на котором восседала главная героиня казахского эпоса Кыз Жибек во время театрализованного фрагмента. Её сыграла жительница Усть-Каменогорска Елена Миловацкая, а ещё исполнила танец «Табиғат тінісі». Зрители завороженно следили за каждым её движением.

Музыкальная программа показала всю палитру чувств, которые звучали в песнях и стихах известных поэтов.

Любовная тематика сменялась конкурсами, играми. Танцевальный баттл оживил зал, а конкурс «Продолжи поговорку» заставил участников всерьёз поломать голову над правильными ответами.

– Всегда радует, когда наши «особенные» читатели проявляют свои таланты и воплощают творческие идеи, – говорит руководитель специальной библиотеки Гульнар Кадырова. – Во время праздника, пусть и на короткое время, они забыли о своих проблемах, тревогах и окунулись в романтическое чувство, имя которому – любовь.

Бахыт Сарсембаева