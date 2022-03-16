Всё ли ОСИлим? 

В июле текущего года кооперативы собственников квартир должны прекратить свою деятельность, а управление многоквартирными домами полностью перейдёт в руки собственников.

Напомним, в соответствии с поправками в Закон «О жилищных отношениях» управление многоквартирными домами переходит в новый формат – вместо КСК собственники должны создать объединение собственников имущества или простое товарищество.

По мнению законотворцев, преимущество такого подхода в том, что жильцы смогут сами управлять финансовыми расходами. Кооператив собственников квартир имел один сберегательный счёт на несколько домов, что приводило к финансовой непрозрачности и неравномерному распределению расходов.

Однако до сих пор остаётся открытым вопрос – удастся ли к 1 июля 2022 года успешно завершить переход жилого фонда на новые формы управления?

Комментарий по данному вопросу дал заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов. По его словам, акиматом области утверждена Дорожная карта, в рамках которой ведутся работы по созданию ОСИ и ПТ. Всего в Восточном Казахстане 5,6 тысячи многоквартирных домов, из которых свыше 4,5 тысячи подлежат переходу на новые формы управления. В настоящий момент в регионе создано 78 объединений собственников имущества и 2 720 простых товариществ.

В рамках Дорожной карты также утверждаются минимальные размеры расходов на управление объектов кондоминиума и содержание общего имущества. И несмотря на то, что на момент публикации по данной теме от 1 июня 2021 года в ведомстве сообщали, что минимальные тарифы будут утверждены до конца первого полугодия, работа в этом направлении продолжается. В настоящий момент ставки вновь пересматриваются и пока окончательно утверждены только в Риддере, Абайском и Тарбагатайском районах.

Своим видением ситуации поделился член ассоциации КСК по Усть-Каменогорску, руководитель рабочей экспертной группы по вопросам ЖКХ Владимир Грицай.

По его словам, городской маслихат приостановил утверждение минимального тарифа, поскольку минимальный перечень услуг не соответствовал производимым расчётам.

– До этого маслихат города утвердил ставку в 42 тенге с квадратного метра. Это решение было опротестовано. Сейчас утверждение минимального тарифа приостановили. Почти год никто не пересматривает данную ставку. Однозначно, тариф эксплуатационных расходов будет выше, потому что к нему есть поправочный коэффициент, который будет зависеть от года постройки, этажности дома и других критериев, – отметил Владимир Грицай.

К тому же, при утверждении сметы расходов собственники квартир должны учитывать долю затрат на управление объектом кондоминиума, то есть оплату труда за ведение бухгалтерского учёта, работу управляющего ОСИ или доверенного лица ПТ, расходы на содержание офиса, обязательные платежи в бюджет и банковские услуги. На эти цели необходимо выделить не более 30 процентов от минимального взноса. Соответственно, это влечёт за собой повышение тарифа.

– Безусловно, те собственники, которые уже перешли на новые формы управления МЖД, платят не 42 тенге, а гораздо больше. Есть объединения собственников имущества, у которых минимальный тариф от 60 до 120 тенге с квадратного метра, – пояснил член Ассоциации КСК по Усть-Каменогорску.

Кроме того, по мнению Владимира Грицая, практика показывает, что без правовых, финансовых рычагов и социальных программ поддержки новой реформы не обойтись.

– Согласно изменениям в законе собственники квартир и нежилых помещений обязаны выбрать одну из форм управления. Здесь необходимо преду-

смотреть пункт по иным формам управления объектом кондоминиума, в том числе КСК и ПКСК, чтобы собственники квартир смогли сами определить форму управления МЖД, – добавил он.

Также нужна ясность по вопросу подсчёта голосов, так как в квартире может быть несколько собственников, и в данный момент нет возможности обеспечить их участие в голосовании.

– Нужно учитывать либо голос каждого собственника квартиры и нежилого помещения, либо подсчёт голосов проводить по принципу «одна квартира, нежилое помещение – один голос», – отметил Владимир Грицай.

По его мнению, нуждается в пересмотре первый пункт 43 статьи Закона РК «О жилищных отношениях», согласно которому собственники квартир могут из своего состава выбрать доверенное лицо, действующее на основании простой письменной доверенности, выданной всеми собственниками квартир. Для открытия текущего и сберегательного счетов в банках второго уровня необходима нотариально заверенная доверенность от каждого собственника квартир, нежилых помещений. Это влечёт за собой дополнительные затраты. Кроме того, по мнению Владимира Грицая, невозможно обеспечить 100-процентное участие собственников ввиду их отсутствия.

Помимо этого, нет чёткого понятия о работе простого товарищества как формы управления.

– Будут ли подлежать ПТ регистрации в Комитете государственных доходов? Будет ли их деятельность облагаться налогами? Актуальным остаётся вопрос обеспечения приёма и сохранности денежных средств от собственников квартир, так как доверенное лицо ПТ является физическим лицом. Также нужно проработать механизм взыскания задолженности по обязательным платежам, – пояснил Владимир Грицай.

Эти вопросы пока остаются открытыми. Члены рабочей экспертной группы направили свои предложения в Мажилис Парламента РК.

Дарья Антон

Фото из открытых источников