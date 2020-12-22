Всё к вашим услугам 

Казахстанцы теперь могут дистанционно получить электронный технический паспорт на недвижимость.

Напомним, с ноября прошлого года такой возможностью могли воспользоваться только жители столицы и Шымкента. Теперь же госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Национальные информационные технологии» реализовала эту госуслугу на портале электронного правительства egov.kz для жителей всех регионов Казахстана. Новая услуга позволит казахстанцам получать техпаспорт на недвижимость онлайн, не

посещая ЦОН.

Чтобы его получить на портале электронного правительства, необходимо войти в раздел «Недвижимость» и выбрать услугу «Подача электронного заявления на получение технического паспорта объекта недвижимости». Сделав онлайн-запрос, правообладателям квартир, комнат в общежитиях, индивидуальных гаражей и дачных строений нужно прикрепить документы, указанные в перечне.

Срок изготовления документа зависит от вида строения. По итогам проведённого технического обследования техпаспорт квартиры, комнаты в общежитии выдаётся на третий рабочий день, на индивидуальные гаражи и дачные строения – на пятый рабочий день.

Электронные техпаспорта будут содержать те же данные, что выдаются в ЦОНах с печатями и подписью. Электронные аналоги заверяются электронной цифровой подписью работников, которые были задействованы при оказании этой госуслуги.

К слову, за время действия пилотного проекта в Нур-Султане и Шымкенте новые электронные техпаспорта получили более 12 тысяч граждан.

Марина Шевелёва