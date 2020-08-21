Всё есть, надо только работать

Пандемия коронавируса внесла свои жесточайшие коррективы во все сферы жизнедеятельности. Несмотря на то, что обычная ежедневная работа стала похожа на квест, агропромышленный комплекс Восточного Казахстана демонстрирует положительный вектор развития. Сельхозпроизводители не только справляются со своими задачами, но и помогают другим.

В конце апреля представители Министерства сельского хозяйства РК сделали оптимистичные прогнозы. Как было отмечено, несмотря на карантин, весенне-полевые работы будут проведены в срок.

Тогда первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров заявил, что фермеры обеспечены семенами, удобрениями, льготными ГСМ, техника готова и посевную кампанию активно ведут во многих регионах страны.

– Регионы обеспечены семенами, льготными ГСМ. Удобрения отгружают, техника готова, – сказал он. – Необходимо ещё раз отметить, что посевная проходит в беспрецедентных условиях карантина.

Вице-министр подчеркнул, что поручение Президента Республики Казахстан своевременно провести весенне-полевые работы будет исполнено.

По словам Айдарбека Сапарова, фермеры будут обес-печены финансированием, в том числе средствами, выделенным из бюджета по поручению Главы государства, качественным топливом по сниженной цене, а также эффективными мерами государственной поддержки в виде субсидий. Всё это позволит провести работы в оптимальные агротехнические сроки.

Он также отметил, что аграрии в первую очередь работают для того, чтобы обеспечить казахстанцев продуктами питания. А на практике мы убедились, что в кризисных ситуациях рыночные законы могут нарушаться в сторону вопросов безопасности. Многие государства закрывают границы, ограничивают или запрещают экспорт продукции. В условиях режима ЧП стало очевидно, что импортозамещение – это критически важное направление.

Представитель МСХ также прокомментировал заявление экспертов ООН о том, что из-за пандемии в мире может произойти глобальный голод.

– Я думаю, для Казахстана такой опасности нет, – заключил Айдарбек Сапаров. – Всех можно успокоить. Мы сейчас должны думать о том, как наращивать объёмы производства и последующего экспорта в другие страны. Мы должны только работать, всё есть.

Коронавирус помог фермерам

Меры господдержки государства в сельскохозяйственной отрасли, заявленные Президентом РК, считают эксперты, помогут обеспечить страну продовольствием.

Ещё 31 марта Касым-Жомарт Токаев в третий раз с момента объявления о чрезвычайном положении в стране сделал заявление о мерах, принимаемых государством для сохранения стабильности.

Наряду с решением социальных проблем он особо подчеркнул необходимость государственной помощи сельскому хозяйству – кормильцу страны.

По мнению председателя правления национального аграрного научно-образовательного центра Толеутая Рахимбекова, решения Президента страны были очень своевременны и стали серьёзным подспорьем для фермеров.

По его словам, товаропроизводителям хочется больше кредитных ресурсов. Но понятно, что возможности бюджета не безграничны.

– Ежегодные потребности отрасли я оцениваю в 700–800 млрд тенге, – заявил спикер в интервью одному из республиканских изданий. – И чтобы такими деньгами обеспечить сельскохозяйственный сектор, нужно задействовать и банки, так как бюджет в одиночку такие траты не осилит. Тем более в условиях, когда деньги необходимы и на социальные нужды. Поэтому дополнительные 70 млрд тенге кредитных средств от АО «Аграрная кредитная корпорация» под 5 процентов годовых – это огромный шаг.

Президент распорядился удешевить дизельное топливо до 165 тенге за литр. Таким образом, на весенние работы фермеры получили 390 тысяч тонн льготных ГСМ.

В год сельское хозяйство Казахстана потребляет примерно 800–840 тысяч тонн ГСМ. И половина уходит как раз на весенне-полевые работы. Так что все принятые меры позволили сохранить производство в тяжелый период и не дали обанкротиться фермерам.

Помогли землякам

Свой вклад в борьбу с коронавирусом внесли сельхозтоваропроизводители Восточно-Казахстанской области. Они не только думали о том, как выжить и не обанкротиться в условиях карантина, но и помогли землякам.

По данным пресс-службы Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области, в ходе акций поддержка работникам КХ, ТОО и малообеспеченным односельчанам оказывается как по собственной инициативе, так и в рамках республиканской акции «Біз біргеміз».

Так, главой КХ «Восток» Людмилой Ступак из села Дмитриевка Бородулихинского района было выделено каждому работнику по 100 кг муки, по 10 кг сахара и 10 л подсолнечного масла. Помимо продуктов питания обеспечено 30 тыс. тенге на покупку моющих и дезинфицирующих средств. На период карантина всем предоставлен оплачиваемый отпуск. Также хозяйством совместно с акиматом сшито 1000 защитных масок многоразового использования. Их по пять штук раздали во все дома.

Руководителем ТОО «Соловьевские нивы и К» и «Соловьевское» из Алтая Канбеком Кужахановым в пользу своих работников, пенсионеров дома милосердия «Карлыгаш» и малоимущих из сел Новокрестьянка и Соловьево были переданы две головы КРС.

Малообеспеченным гражданам, проживающим в селах Ади, Шалабай и Бирлик Жарминского района, оказана помощь продовольственными наборами директором ТОО «Шалабай» Куанышем Сулейменовым. В пакет вошли свежее мясо, мёд и другие продукты питания.

Бесплатные продуктовые наборы также получили 40 малоимущих и многодетных семей из села Глуховка Бескарагайского района. Позаботился о своих земляках и глава крестьянского хозяйства «Каликанулы» Марат Каликанулы.

От ТОО «Юбилейное» из Урджарского района нуждающиеся семьи получили продуктовые наборы, а от главы крестьянского хозяйства «Алгабас» Маулетбека Калиева малообеспеченным односельчанам были доставлены мясные наборы. И таких примеров по региону немало.

Векторы роста

По данным профильного управления, объем валовой продукции сельского хозяйства за январь-июнь 2020 года составил 157,1 млрд тенге, или 111 процентов к аналогичному периоду 2019 года. Валовой выпуск продукции растениеводства составил 1,1 млрд тенге (116 процентов), животноводства – 155,9 млрд тенге (111 процентов).

Индекс физического объема валовой продукции (ИФО) сельского хозяйства за шесть месяцев этого года составил 102,2 процента.

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства за указанный период составили 14,7 млрд тенге, или рост 108,9 процента к уровню прошлого года.

Объём товарной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за январь-июнь текущего года составил 68,5 млрд тенге, или 109 процентов к уровню 2019 года. ИФО продуктов питания – 98,3 процента.

За анализируемый период во всех категориях хозяйств произведено 117,3 тыс. тонн мяса всех видов скота и птицы в живом весе. Рост 101,3 процента к уровню 2019 года. Молока – 451,7 тыс. тонн (103,1 процента), яиц – 75,8 млн штук (102,1 процента).

Численность поголовья крупного рогатого скота увеличилась почти на 5 процентов и составила 1 277,7 тыс. голов. Лошадей стало больше на 7,8 процента (477,4 тыс. голов). Численность овец и коз составила 2175,9 тыс. голов, или 99,1 процента к уровню 2019 года.

Посевные площади сельхозкультур составили 1371,1 тыс. га, что на 10,6 тыс. га больше прошлогоднего уровня 2019 года.

Положительную оценку деятельности АПК региона дал аким ВКО Даниал Ахметов в ходе своего недавнего визита в ТОО «Агрофирма «Приречное».

– Урожайность кукурузы имеет очень хорошие показатели, – отметил он. – Это значит, что молочное животноводство при научном, прагматичном подходе имеет колоссальные резервы. В ближайшее время мы будем развивать эту отрасль, производить сыры и другую продукцию. Это дополнительно как минимум в валовом продукте 15 миллиардов тенге.

Как подчеркнул глава региона, надо, чтобы наши перерабатывающие предприятия дополнили свою продукцию. Для этого нужна надежная сырьевая база, и она у нас есть. 41 гектар экспериментально посаженной кукурузы говорит об огромных перспективах. Одновременно это решение вопросов по кормам, сочным кормам, то есть закрыт целый ряд вопросов сельскохозяйственной отрасли.

Ерик Абитов

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