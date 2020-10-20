ВСЁ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНЕЙ 

Новый пульмонологический центр готовится к открытию в Усть-Каменогорске.

В клинике с новейшим оборудованием будут помогать восточноказахстанцам, которые заболели коронавирусом в тяжёлой форме. Пациенты смогут пройти реабилитацию и восстановить работу лёгких.

Аким области Даниал Ахметов на своих официальных страницах в социальных сетях сообщил о том, что строительно-ремонтные работы в новом пульмонологическом центре, созданном на базе бывшей больницы скорой медицинской помощи, близятся к завершению. Реконструкция началась два месяца назад. За это время почти полностью перестроены внутренние помещения и обновлён фасад медучреждения.

Наряду с этим готово оснащение реанимационного отделения. Закуплено 200 специальных кроватей, аппараты ИВЛ, 200 инфузоматов, 220 мониторов. Подготовлено помещение с учётом всех стандартов безопасности для установки аппарата компьютерной томографии.

Примечательно, что у центра будет своя кислородная станция, а каждая палата оснащена кислородными розетками. Начнёт действовать отделение реанимации и интенсивной терапии на 35 коек. Для оказания высококвалифицированной медицинской помощи пациентам привлечены ведущие пульмонологи и инфекционисты.

– Сегодня я с уверенностью могу сказать, что это будет одна из лучших клиник в области, – написал на своей странице аким ВКО. – Мы закупили пять ПЦР-лабораторий. Это значит, что одновременно мы сможем делать пять тысяч анализов в день. Первая волна коронавируса показала, что коммерческие ПЦР-лаборатории крайне медленно, до 30 дней, делали анализы на COVID-19. Было потеряно ценное время для постановки диагноза и лечения пациентов. Сейчас этого не будет.

Глава региона также выразил благодарность тем восточноказахстанцам, кто сдал кровь для банка плазмы. Сегодня в регионе собрано 70 процентов от запасов имунной плазмы в стране. Это значит, у больных коронавирусом казахстанцев есть реальный шанс на выздоровление.

После пандемии центр пульмонологии будет не просто лечебным, а еще и научным учреждением, где для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания будут применяться самые передовые медицинские технологии.

В числе значимых завершающихся строительных проектов в регионе – реконструкция здания, где будет размещаться отдел занятости и социальных программ города

Усть-Каменогорска.

– В старом здании было тесно и неудобно для посетителей, – отметил Даниал Ахметов.

– Теперь будут просторные залы для работы с населением. Предусмотрены комнаты матери и ребёнка, а также созданы все условия для людей с особыми потребностями. Для приёма населения отведён актовый зал на втором этаже. Всё это позволит оперативно обслуживать

посетителей.

В регионе также ведётся строительство восьми физкультурно-оздоровительных комплексов. В Усть-Каменогорске идёт к завершению ремонт одного из старейших спортивных центров, расположенного по улице Стахановской. Обновлённые спортзалы позволят юным горожанам заниматься спортом в комфортных условиях.

Бахыт Сарсембаева