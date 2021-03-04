Встретим весну во всеоружии

С приходом весны в Восточном Казахстане традиционно на первый план выходит тема предстоящего паводка. По опыту прошлых лет жителям региона известно, каких бед может наделать большая вода. Как же специалисты готовятся к сюрпризам природы в этом году?

В ходе онлайн-пресс-конференции специалисты РГП «Казгидромет» по ВКО рассказали о прогнозе погоды на март. В течение первой декады часто ожидается неустойчивая погода с выпадением осадков ночью местами в виде снега, днём – в виде дождя и мокрого снега. И этот прогноз, как мы уже успели убедиться, сбывается.

Глубина промерзания почвы по области составляет от 34 до 150 см, высота снежного покрова от 3 до 67 см. Государственный гидрометео-рологический мониторинг водных объектов осуществляется на 53 постах. В настоящее время гидрологическая обстановка стабильная. Толщина льда на реках колеблется от 28 до 94 см. Уровень воды находится ниже критических отметок. Толщина льда варьируется от 28 см. На малых реках наблюдаются процессы разрушения ледового покрова. По состоянию на 1 марта запасы воды в снежном покрове на равнинной и горной территории меньше нормы в среднем на 20–30 процентов.

В ДЧС области проанализировали, как в предыдущие годы проходил паводковый период, и определили опасные участки. В списке оказались 94 населённых пункта, где расположено свыше семи тысяч жилых домов, в которых проживают больше 22,5 тысячи человек.

Заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов рассказал, что уровень риска подтоплений условно определён как высокий для города Усть-Каменогорска, района Алтай, Катон-Карагайского, Тарбагатайского, Глубоковского, Шемонаихинского, Кокпектинского и Бородулихинского районов.

По словам руководителя Управления мобилизационной подготовки ВКО Елдоса Чикенова, акиматы создали запас из 87 тысяч штук мешкотары, 15 тысяч тонн инертных материалов, 373 тонн ГСМ. Подготовлено 108 эвакопунктов вместимостью 11800 человек. В бюджетах местных исполнительных органов на чрезвычайные ситуации предусмотрели 1,9 млрд тенге. Кроме того, сотрудники ведомства следят за состоянием водопропускных сооружений. Заблаговременно вывезено 366 тысяч куб. м снега, очищено 2647 водопропускных сооружений на автомобильных дорогах и 121 – на железных дорогах. Проведена очистка 489 мостов и 514 арыков и каналов.

В марте этого года запланированы профилактические взрывные работы по дроблению льда на реках Бухтарма, Иртыш, Курчум, Уба.

Республиканские командно-штабные учения «Көктем-2021», которые пройдут по всей стране 4–5 марта, позволят определить степень готовности государственной системы гражданской защиты к безопасному проведению весеннего паводка текущего года.

По словам специалистов, жители региона смогут избежать подтоплений, если будут вовремя вывозить снег из дворов.

– Если вода будет идти от снега, который скопился во дворе, нужно его вывезти. Если мы будем свой частный двор чистить, КСК – придомовые территории, от этого будет зависеть дальнейший исход. Жителям частных домов нужно следить за состоянием водопропускных труб. Если соблюсти эти несложные условия, считаем, что не будет даже опасности, что откуда-то может прийти вода, – подчеркнул Дмитрий Титов.

Дарья Антон

Фото из открытых источников