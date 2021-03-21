Встретили весну играми

Празднование Наурыза традиционно сопровождается большими народными гуляниями, национальными играми на силу, выносливость, смекалку, быстроту реакции.

К сожалению, в этом году, так же как и в прошлом, массовые празднования запрещены из-за пандемии коронавируса. Но волонтёры Ассамблеи народа Казахстана ВКО решили встретить праздник весеннего обновления вместе и провели небольшие спортивные состязания.

В областном Доме дружбы – центре общественного согласия организовали национальные игры этносов, проживающих на территории Восточного Казахстана. Волонтёры АНК ВКО разделились на две команды, чтобы прочувствовать весь национальный колорит и принять участие в эстафетах.

– Спортивные состязания входят в комплексные мероприятия по празднованию Наурыза. Мы хотим, чтоб молодёжь знала, какие национальные игры существуют у этносов, проживающих в нашей области, чтобы они не забывали о традициях древности. Ведь Наурыз – это символ обновления, торжества любви, плодородия и единства, – подчеркнул заместитель директора Дома дружбы – центра общественного согласия Равиль Юнусов.

Волонтёры Ассамблеи народа Казахстана ВКО в ходе игр не только укрепили своё здоровье, но и весело провели время. Ребята играли в асыки, участвовали в казахской национальной игре «Котермек», в русской эстафете с бегом в мешках и бросанием колец на колышки, в татарской эстафете с ходьбой на чурках, соревновались в перетягивании каната, гиревом спорте, играли в шахматы.

– На Наурыз от зимней спячки пробуждается природа, приходит тепло. Раньше считалось, чем веселее будет праздник, тем щедрее будет к людям природа. Думаю, сегодня наше мероприятие стало тому подтверждением. Мы так весело и увлекательно встретили весну, а в соревнованиях победила дружба. 22 марта у меня день рождения, поэтому целых два повода для торжества, будем дома с семьёй готовить национальные блюда, – рассказал волонтёр АНК ВКО Азат Бейбутулы.

В завершение дня национальных игр волонтёры получили от областного Дома дружбы символические подарки.

Дарья Антон

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