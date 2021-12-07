Встретили чемпионов

Жарминские армрестлеры завоевали золото и серебро чемпионата мира.

Лучшие армрестлеры планеты поспорили за мировую корону на чемпионате World Armwrestling & Para-Armwrestling Championships, который проходил в столице Румынии Бухаресте.

Честь сборной Казахстана по параармрестлингу и пара-пауэрлифтингу защищали Зарина Примак, ставшая в итоге золотым призёром чемпионата, и Шамшихан Масалимов, завоевавший серебряную медаль.

В день их возвращения домой жарминцы организовали торжественную встречу в Доме культуры города Шар.

Поздравил спортсменов-триумфаторов с победами и вручил им памятные подарки аким района Ахметкали Нургожин.

– Вы герои, которыми гордится сегодня наша страна и Жарминский район в частности, – сказал аким. – Продемонстрировав на чемпионате мира свои лучшие спортивные качества, вы добились выдающихся результатов. Золотая и серебряная медали – это действительно впечатляющий результат. Уверен, что вы ещё порадуете нас громкими победами!

Тёплые поздравления прозвучали от ветерана педагогического труда Мергали Кабайулы и мастера спорта по воль

ной борьбе Сансызбая Кашкимбаева, они отметили высочайший профессионализм спортсменов-земляков и пожелали им новых побед.

С мировыми призёрами хотели сфотографироваться и старшие, и младшие земляки. Судя по тому, каким восторженным взглядом смотрели на них юные жарминцы, для них они стали героями, на которых будут равняться. И это не удивительно.

– Зарина Примак является настоящей гордостью жарминцев: трёхкратная чемпионка мира по параармрестлингу и парапауэрлифтингу, пятикратная чемпионка Азии, обладательница звания «Мастер спорта международного класса», – отметил Ахметкали Нургожин.

В честь именитых спортсменов воспитанники районного Дома культуры подготовили праздничный концерт.

Армрестлеры выразили благодарность всем, кто организовал встречу, а также болельщикам, которые их поддерживали.

Аида Жумекенова

Фото предоставлено акиматом Жарминского района

Жарминский район