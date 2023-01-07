Встречаем вместе Рождество

Рождество Христово – это не только время зимнего веселья, колядок и народных гуляний. Прежде всего – это светлый христианский праздник, широко отмечаемый православными во всём мире, в том числе и в Казахстане.

Православные христиане празднуют Рождество Христово не 25 декабря, а 7 января, и связано это с отказом православия переходить на новое летоисчисление по григорианскому календарю.

Задолго до Рождества православные в течение 40 дней соблюдают Рождественский пост. В эти дни из рациона исключаются яйца, мясо, сыр, молочные продукты. Разрешается только рыба по вторникам и четвергам, субботам и воскресеньям.

В старину за несколько дней до Рождества в семьях начинали готовиться к празднику. В обязательной программе была генеральная уборка в доме, мытьё в бане и шитьё новой праздничной одежды для всех членов семьи. Многие из древних народных традиций соблюдаются православными христианами и по сей день.

С рождественским посланием ко всем православным христианам Восточного Казахстана обратился архиепископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий:

– Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с великим и светлым праздником Рождества Христова! В эту светлую и спасительную ночь, воспевая священные пророческие песнопения, вновь и вновь мы переживаем величайшее событие в истории человечества – пришествие в мир Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Рождество Христово. Ныне, как и более двух тысяч лет назад, слышим прославление неизречённой любви Божьей, Его премудрости, промысла и заботы о спасении людей, через Сына Своего приведших нас к Небесному Отечеству – «Отец послал Сына Спасителем миру, – пишет в своём рождественском послании архиепископ Амфилохий.

По сложившейся традиции во всех православных храмах Восточного Казахстана в эти праздничные для православных христиан дни проходят рождественские богослужения. Так, 6 января, в самый Сочельник и день строгого поста, в Андреевском кафедральном соборе Усть-Каменогорска утром прошли царские часы, а с 16 часов началось Праздничное Всенощное бдение, включающее в себя исповедь (начало в 22.30) и литургию святителя Иоанна Златоуста архиерейским служением, которая началась в 23.30. В Рождество Христово, 7 января, в храме в 11 утра начнётся рождественский молебен, а в 17 часов – Великая Рождественская Вечерня. Праздничные литургии в храме продолжатся вплоть до 9 января. В Свято-Покровском соборе Усть-Каменогорска 7 января всенощное бдение назначено на 15 часов, также пройдут рождественские литургии 8 и 9 января.

– С 7 и до 17 января начинаются Святки (Святые дни), когда нет поста в среду и пятницу. Эти святые дни верующие стараются освящать добрыми делами, милосердием, щедрым гостеприимством, помощью и заботой о ближних, болящих и страждущих, домашней молитвой и посещением богослужений, – отметили в пресс-службе Усть-Каменогорской и Семипалатинской епархии.

Однако не только в храмах будут отмечать праздник Рождества Христова.

В областном Доме дружбы в Усть-Каменогорске сегодня пройдёт ярмарка мастеров, театрализованное представление с колядками и большой рождественский концерт.

Как рассказал председатель Восточно-Казахстанского областного общества славянской культуры Александр Яковлев, свои творческие работы и сувениры представят вниманию зрителей мастера этнокультурных центров областного Дома дружбы, этнографического музея и Славянского общества. Здесь же можно будет принять участие в колядках и понаблюдать за фольклорной программой, связанной с традициями встречи Рождества и святочной недели.

Екатерина Гуляева

Фото пресс-службы Усть-Каменогорской и Семипалатинской епархии