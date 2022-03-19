Общество

Встречаем весну в новом формате!

19.03.2022
680

Весенний праздник обновления Наурыз мейрамы коллектив газеты «Рудный Алтай» с читателями встречают по-особенному! Издание с вековой историей изменило формат, читать любимую газету стало удобнее.

В свежем номере областной газеты «Рудный Алтай»  творческая команда собрала самые актуальные новости и интересные материалы о праздновании Наурыз мейрамы. Страницы этого выпуска наполнены интересными фактами об этом древнем празднике, поздравлениями и сердечными пожеланиями земляков, рецептами традиционных блюд.

19.03.2022
680

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