Встречаем весну в новом формате!

Весенний праздник обновления Наурыз мейрамы коллектив газеты «Рудный Алтай» с читателями встречают по-особенному! Издание с вековой историей изменило формат, читать любимую газету стало удобнее.

В свежем номере областной газеты «Рудный Алтай» творческая команда собрала самые актуальные новости и интересные материалы о праздновании Наурыз мейрамы. Страницы этого выпуска наполнены интересными фактами об этом древнем празднике, поздравлениями и сердечными пожеланиями земляков, рецептами традиционных блюд.