Встреча со старыми друзьями

В Казахстане вышла в свет книга, посвящённая пограничникам и службе на государственной границе РК.

В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан Комитет национальной безопасности РК выпустил в свет книгу под названием «Государственная граница».

Как рассказали в Департаменте ПС КНБ РК по ВКО, издание посвящено воинам в зелёных фуражках, которые своей беззаветной службой внесли достойный вклад в дело охраны государственной границы РК.

Рассказы и очерки, собранные в этой книге, лишь некоторые эпизоды славной летописи Пограничной службы суверенного Казахстана. Но они дают возможность проследить жизнь на границе на различных этапах. Своеобразной хроникой подвигов проходят через всю книгу короткие рассказы о тех, кто оберегает в бессменном дозоре передний край Отечества.

Очерки о пресечении провоза наркотических средств в особо крупных размерах, ликвидации каналов нелегальной миграции, погоне и перестрелке с браконьерами, оказании помощи гражданам в период чрезвычайных происшествий легли в её основу.

Старшее поколение читателей найдёт на страницах знакомые имена, в своё время опубликованные в печати, в указах о награждении. Это будет встреча с добрыми старыми друзьями. Молодой читатель обретёт друзей, новых героев, которым захочет подражать, поскольку примеры мужества, стойкости, бдительности всегда помогают формированию человеческого характера.

– Думается, рассказы будут интересны читателю как военному, так и далёкому от армии, – уверены сотрудники Департамента ПС КНБ РК по ВКО. – Потому эта книга адресуется широкому кругу читателей.

Ерик Абитов