Встреча с прекрасным

Так назвала свою вторую персональную выставку художница Ольга Плотникова. Пройдя к искусству тернистый путь, девушка сделала выбор в пользу живописного искусства, отдав предпочтение холсту, маслу и кистям, оставив позади дебеты и кредиты финансового мира.

Портреты прекрасных женщин и детей, натюрморты, самовары с чайными сервизами и баранками, реалистично выписанные животные – вот мир, который силой таланта и фантазии создаёт в своей мастерской Ольга Плотникова. Каждая её картина – это признание в любви к своему зрителю, это история тепла, доброты и искренности…

На выставке художница представила на суд зрителей 22 работы, выполненные в разных техниках изобразительного искусства. Это и масляные краски на холсте, и литография, и другие жанры живописи.

Как призналась Ольга, её путь в мир искусства не был прямым и безоблачным. К цели она шла с самого детства, но сворачивала на боковые дорожки, искала себя в другой профессии. Однако тяга к рисованию, к живописи победила в неравном бою.

Ольга рисовала с раннего детства. Её первыми холстами были обои на стенах в родительском доме в Усть-Каменогорске. Однако мама и папа не ругали дочку, а отдали её учиться в художественную школу.

После девушка поступила в технический университет на специальность «Финансы и кредит», который с успехом окончила в 2009 году и даже поступила на работу в один из банков. Здесь её знания и подготовку быстро оценили и даже назначили начальником отделения. Но карьерный рост был Ольге Плотниковой не в радость. К этому времени она отчётливо поняла, что сделала неверный выбор жизненного пути. И тогда она оборвала все нити, уволилась и поступила учиться в студию замечательного художника Н. П. Аштемы, который помог разобраться со своим внутренним миром, найти собственный путь и стать профессиональной художницей.

Именно ради этого она вновь поступила в университет – на этот раз на заочное отделение в Университет Шакарима в Семее по специальности «ИЗО и черчение».

Но свои занятия в студии Аштемы она не оставляет до сих пор. Это её мир, её образ жизни. Вместе со студийцами Ольга Плотникова принимала участие в таких выставках, как «Февральский вернисаж» и «Алтайская палитра», в выставках молодых и маститых художников ВКО. В 2021 году она заняла второе место на выставке «Алаш Орда».

И сейчас в выставочном зале Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского в эти мартовские весенние дни проходит её вторая персональная выставка, которую тепло приняли семейчане и гости города.

Свою талантливую ученицу пришли поддержать и педагоги – художники Семея, преподаватели кафедры ИЗО Университета Шакарима.

– Оля, ты, вне всякого сомнения, талантлива. Но прошу тебя, отходи от реализма в своих картинах. Вдохни воздух свободы, найди новые жанры, новые для себя техники, – посоветовал своей выпускнице известный художник Талгат Татиев, чья персональная выставка «Энергия цвета» на днях открылась в стенах Музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых.

Екатерина Гуляева

Фото автора

Семей