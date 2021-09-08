Встреча с поэтом

В Зайсанском районном Доме культуры состоялся творческий вечер с участием известного поэта, автора слов песни «Көк тудың желбірегені», члена Союза писателей РК и видного деятеля культуры Казахстана Алмаса Сакпаева.

Подобные встречи с истинными поклонниками поэзии всегда вызывают большой интерес. Напомним, весной нынешнего года большое культурное событие произошло в Усть-Каменогорске, где поэт сам читал стихи, отвечал на вопросы многочисленных любителей литературы и поэзии.

Зайсанцы тепло приняли Алмаса Сакпаева, посвятили знаменитому поэту большую концертную программу. В ней приняли участие известные артисты, композиторы, акыны из числа местных талантливых уроженцев района. Не часто бывает так, когда песни на стихи современных поэтов становятся поистине народными, более того, ярким творческим символом и вехой независимости Республики Казахстан, которая в нынешнем году отмечает свой 30-летний юбилей. Это значимая дата для наших земляков.

Благодарная публика, а также организаторы встречи выразили признательность известному поэту за высокие образцы поэтического слова, находящие отклик в сердцах и душах казахстанцев. Они воспитывают в молодых людях чувство патриотизма, любви к своей Родине, стремление посвятить жизнь и деятельность служению народу.

В знак признания и уважения звучали на творческом вечере слова поздравлений, пожеланий в адрес одарённого поэта. От имени акима района Алмасу Сакпаеву вручены приветственный адрес и благодарственное письмо.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников

Зайсанский район