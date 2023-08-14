Встреча родительской общественности Риддера проходит в акимате города

В эти минуты в Риддере проходит круглый стол с участием заместителя акима ВКО Дархана Сапанова и представителей родительской общественности гимназии «Шанырак» и 11 школы.

Постепенно стороны приходят к компромиссу. Дархан Сапанов предложил объединить школы и обучать детей в две смены.

– В 11 школе могут учиться 600 детей в одну смену, то есть 1200 – в две смены. Мы обследуем школу «Шанырак», начнём там капитальный ремонт. Учащихся и весь педагогический состав переведём в здание 11 школы. Это вполне возможно и допустимо по нагрузке на новое здание. Вы, риддерцы, вы пережили зиму, и аварию на ТЭЦ вместе. Уверен, вместе мы должны создать нормальные условия для наших детей. Мы все живём в РК, мы многонациональная страна, и мы должны поддерживать это согласие, – подчеркнул Дархан Сапанов.

К слову встреча проходит в спокойной обстановке. Стороны делятся конструктивными предложениями по дальнейшему решению ситуации.