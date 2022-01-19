Встреча охотника с ирбисом

Хозяин самых неприступных горных вершин – снежный барс остаётся наиболее загадочным и закрытым для широкого обозрения зверем. Среди присущих ему качеств – скрытность, грациозность, сила и бесстрашие.

Увидеть своими глазами ирбиса, так ещё называют этого зверя, редкая удача, которая выпадает немногим счастливчикам. Один из них – бывший охотник из затерянного среди маркакольских гор и лесов селения Балыктыбулак Виктор Баталов.

Прежде чем рассказать об этой незабываемой встрече, обратимся к информации из открытых источников, чтобы почерпнуть сведения об ирбисе. Итак, по разным данным, на территории Казахстана популяция этого животного насчитывает 150–200 особей. Самый крупный представитель семейства кошачьих на территории Казахстана внесён в Красный список Международного союза охраны природы, а также в национальные Красные книги всех 12 стран ареала его обитания – Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, Пакистана, Индии, Непала, Бутана, Китая, Монголии и России.

Он отличается тонким, гибким телом, относительно короткими лапами, небольшой головой и очень длинным хвостом. Достигая вместе с хвостом длины 200–230 см, имеет массу до 55 кг. Окраска меха светлая, дымчато-серая с кольцеобразными и сплошными тёмными пятнами.

Снежный барс относится к традиционным сакральным объектам животного мира, его изображения часто встречались среди сюжетов скифского звериного стиля. Стилизованные изображения барса имеются среди украшений на костюме «Золотого человека», захороненного в кургане вблизи города Есик. Эта традиция сохраняется у тюркских народов и сегодня. Наряду с Казахстаном соседний Кыргызстан также считает снежного барса своим символом. Он размещён на гербах городов Алматы и Бишкека. Кроме того, снежный барс избирался в качестве талисмана на многих Олимпиадах, в том числе на зимних Азиатских играх 2011 года в Алматы, на сочинской Олимпиаде 2014 года.

Снежные барсы выбирают для жизни преимущественно высокогорную местность, куда трудно добраться человеку, поэтому увидеть их в дикой природе удаётся далеко не каждому, ведь такие ландшафты обладают ещё и повышенной селе- и лавиноопасностью. Но, с другой стороны, столь суровые природные факторы стали, по сути, главным препятствием на пути полного истребления барсов в природе.

Чаще всего снежный барс охотится на горных козлов, архаров, косуль, оленей, кабанов. Реже – на зайцев, птиц и грызунов. За один раз ирбис может съесть больше трёх кг мяса. Обычно он устраивает себе логово в пещерах или расщелинах скал, где отлёживается днём перед охотой. Серьёзной угрозой для барсов являются браконьеры, потому что пятнистые шкуры этих животных очень дороги.

Нашему герою, охотнику Виктору Баталову, приходилось добывать шкуры многих зверей, но среди них не было ни одной, принадлежащей красивому властителю гор – не поднялась рука. Напомним, мужчина много лет назад работал профессиональным охотником-промысловиком. Поэтому большая часть его жизни проходила под сводами леса, на горных кручах и перевалах. Этот человек отлично разбирался в законах дикой природы, «читал» следы зверя и понимал его поведение.

Работа охотника-промысловика была, конечно, не из лёгких, но за неё в то время сравнительно хорошо платили. Добывал соболя, лисицу, белку, сурка и росомаху. Уходил в горы на 10–12 дней, жил в самим же построенных избушках. В один из дней охотник встретил снежного барса.

Случилось это примерно в декабре-январе в верховьях реки Темир-Каба, где находился промысловый участок. Охотник вышел проверить капканы на соболя и двигался по косогору. Вдруг на расстоянии порядка 100–200 метров глазам предстал снежный барс. Это был крупный, взрослый самец, который преследовал по следу горных козлов-теков.

– Обратил внимание, что тело барса в длину достигало не меньше полутора метров, – вспоминает Виктор Михайлович. – У этого зверя был мощный хвост, по длине не уступавший длине тела. Барс прошёл мимо меня и удалился по следу своей добычи в горах. Признаюсь, в одно из мгновений по охотничьей привычке рука интуитивно потянулась к ружью, но я быстро смог справиться с этим, дал зверю уйти.

Виктор Баталов рассказал, что после этого изучил следы барса. Оказалось, что лапа его похожа на медвежью и не уступает по размеру. Хотя, медведь в разы крупнее и тяжелее снежного барса. Ещё одна особенность: на следе большой кошки не видно пятки, как будто таковой вовсе нет, и она передвигается опираясь только на пальцы. Кстати, на следе медведя его пятка чётко обозначена. В жизни охотника, который, находясь в гуще дикой природы и сам становится частью этой природы, есть место для встреч с редкими зверями

– Больше я снежного барса не встречал, – говорит Виктор Баталов. – Слышал, что частенько видели его местные охотники Коробейников и Воронков. Они добывали дичь в верховьях реки Арасан-Каба, там, где обитает основная часть горных теков. Поэтому неудивительно, что барсы находились близко к стадам этих животных.

Вот такую историю довелось услышать от охотника из маркакольской глубинки. Она пришлась в канун Нового, 2022 года, символом которого по восточному календарю является тигр. Объединяет его со снежным барсом принадлежность к семейству кошачьих. Тигры, как известно, в наших краях не водятся, а вот его сородич – снежный барс обитает. Поэтому хозяин горных вершин также обладает определённым правом быть символом не только страны, но и года. Впрочем, так ли уж это важно? Куда важней сохранить это редкое удивительное животное. Не уменьшить ни на одну особь имеющуюся в стране популяцию. По-другому никак нельзя.

Рысбек Жантыкеев

Фото автора и из открытых источников

Курчумский район