Встреча обязательно состоится 

Уже известно, что на днях, но пока без точной даты, в Семее откроется новый театральный сезон.

– В ближайшее время мы откроем новый сезон. Я уже почти физически ощущаю, как театр соскучился по зрителю. Что уж говорить о нас, артистах, все мы чувствуем щемящую тоску по зрителю, которого не видели полгода, – признался директор театра Яков Горельников.

Тем активнее идет подготовка к долгожданной встрече. Кстати, для посетителей храма Мельпомены первый визит будет сродни экскурсии-сюрпризу – ведь здание театра очень сильно преобразилось в ходе капитального ремонта, здесь установлены новая световая и звуковая аппаратура, обновлён интерьер.

Артисты на карантине готовились индивидуально, встречались онлайн. А последний месяц и офлайн в театре.

– 2020-й – год великого поэта и философа Абая, поэтому открытие нашего театрального сезона будет посвящено его 175-летию. Первым его по традиции откроет Казахский музыкально-драматический театр имени Абая спектаклем «Жас Абай». Перед показом мы подготовили короткую, но яркую музыкально-поэтическую композицию, посвященную юбилею, – рассказал Яков Горельников.

Молодёжный театр «Дарига-ай» подготовил премьеру – спектакль «Ғажайып трагедиясы» по роману Мухтара Ауэзова.

А Русский драматический театр имени Ф. Достоевского – музыкально-поэтический спектакль «Слова назидания…», поставленный режиссёром театра имени Абая Айдыном Салбаном. В нём занята вся труппа, а его форма – дань современному театру, где важны не только слова, но пластика, звуки и свет.

– Уверен, наш новый спектакль вызовет живой интерес у тех, кто придёт на открытие сезона, – отметил директор театра.

Готова к показу следующая премьера русской драмы в Семее – по повести Бориса Васильева «А завтра была война». Режиссёр уже знаком зрителю – это наш земляк, а ныне петербуржец Рача Махатаев.

– Сразу скажу, что спектакль получился неожиданным, абсолютно новым и свежим. Для самого Рачи это проба иной формы, которую он раньше не применял. Думаю, постановка затронет сердца зрителей, – поделился Яков Вениаминович.

А пока театр с трепетом и нетерпением ждёт первой встречи со зрителем в новом сезоне 2020–2021.

Айгуль Биданова

Из архива театра

Семей