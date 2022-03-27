Вставай на лыжи!

Лыжными гонками отметили 70-летие Amanzholov University студенты учебных заведений Усть-Каменогорска.

Всего 72 спортсмена бросили вызов на лыжне друг другу. Участие в этом праздничном поединке приняли как любители, так и профессиональные спортсмены из КАСУ, ВКТУ, Восточно-Казахстанского колледжа имени Абая.

Перед стартом к участникам соревнований обратился ректор Amanzholov University Мухтар Толеген.

– Зимние виды спорта в нашем университете любимы. В 2020 году на VIII зимней Универсиаде среди вузов Республики Казахстан наши студенты приняли участие во всех видах программы. В итоге из 26 вузов страны в общем командном зачёте мы заняли первое место и стали пятикратным чемпионом Универсиады РК по зимним видам спорта.

Первыми на старт вышли девушки, которым предстояло преодолеть трёхкилометровую трассу. Первой пришла к финишу студентка Amanzholov University, мастер спорта по зимнему многоборью и чемпионка Республики Казахстан Лариса Переверзева.

– Рада была принять участие в этих соревнованиях, посвящённых юбилею моего любимого университета. Пусть студенты гордятся вузом, в котором учатся, – сказала победительница.

Кстати, Лариса отметила отличное качество лыжни.

Пять километров отличной трассы организаторы соревнований подготовили для парней. Страсти на каждом метре этой снежной дороги кипели, несмотря на весьма прохладную для марта погоду.

Первое место в этой гонке занял студент Amanzholov University, мастер спорта по зимнему многоборью и чемпион Республики Казахстан Равиль Такенов.

– У меня настроение очень хорошее, я же финишировал первым. Рад, что мы отстояли честь нашего университета. Все сегодня молодцы, – с улыбкой отметил Равиль.

В общем зачёте первое место заняла команда Amanzholov University. Второе место завоевали студенты Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа имени Абая, на третьей ступени пьедестала оказались ребята из Казахстанско-Американского свободного университета.

Победители были награждены дипломами и кубками. А болельщики зарядились хорошим настроением.

Даниил Суворов