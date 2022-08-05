Встать в очередь на получение квартиры

Кто может встать в очередь на получение жилья от государства, какие требования при этом предъявляются к претендентам?

Фазиль Касенов, Курчумский район

Чтобы зарегистрироваться в очереди на получение жилья в Казахстане, необходимо постоянно проживать в соответствующем населённом пункте (независимо от срока проживания), сообщают специалисты портала электронного правительства.

Коммунальные или государственные квартиры предоставляются из коммунального жилищного фонда или частного жилищного фонда (квартиры, арендованные акиматами, входят в этот фонд) следующим лицам:

— ветеранам Великой Отечественной войны;

— детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;

— многодетным матерям, награждённым подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», а также награждённым орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетным семьям. Совокупный среднемесячный доход указанных категорий граждан должен составлять за последние двенадцать месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

— социально уязвимым слоям населения, имеющим совокупный среднемесячный доход за последние двенадцать месяцев перед обращением о предоставлении жилья на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Коэффициент 3,1-кратного размера прожиточного минимума не распространяется на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов;

— государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам и лицам, занимающим государственные выборные должности;

— гражданам, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством РК.

При этом согласно статье 69 Закона «О Жилищных отношениях» вы являетесь нуждающимися в жилье если:

— не имеете жилья на праве собственности на территории РК при постановке на учёт и на момент предоставления жилища из коммунального жилищного фонда или жилищного фонда государственного предприятия;

— не имеете жилища на праве собственности в данном населённом пункте при постановке на учёт и на момент предоставления жилища из жилищного фонда государственного учреждения;

— не имеете предоставленного арендного жилища без права выкупа;

— жильё, в котором проживает ваша семья, не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям;

— в смежных, неизолированных жилых помещениях проживает две и более семей;

— в составе вашей семьи имеются больные, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным.