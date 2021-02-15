Встаньте в строй! 

Юноши из Курчумского района идут служить в армию с удовольствием.

Такие понятия, как гражданский долг, патриотизм, для них наполнены глубоким смыслом. Поэтому и служат они достойно там, куда направит Родина, получая от командования благодарности и поощрения.

Таково мнение начальника отдела по делам обороны Курчумского района майора Ерлана Оскенбаева. Он рассказал, что в соответствии с Указом Президента РК призыв на срочную воинскую службу осуществляется дважды в год: в марте – июле (весенний призыв) и сентябре – декабре (осенний призыв). В каждый из них из района в ряды защитников Отечества отправляются 50–60 новобранцев.

Направляются они во все рода войск, что есть в Казахстане. В их числе – Пограничная служба КНБ РК, Нацгвардия, Служба государственной охраны, Воздушно-десантные войска, морская пехота и т.д. При определении рода войск для призывника учитывается его пожелание.

– Наши ребята едут большей частью служить на запад, юг и север страны, – говорит Ерлан Оскенбаев. – Из этих регионов новобранцы направляются к нам, на восток. Таким образом выдерживается территориальный принцип призыва.

По словам офицера, серьёзных проблем с призывом не возникает. Уклонистов от службы в районе ещё не было. Вот только случаются неявки на призывной пункт. Происходит это из-за того, что после школы часть юношей уезжают в город и устраиваются там на работу, хотя официально они прописаны в одном из сёл района. Однако и эта проблема решается. В общем, есть у страны её защитники и те, кто готов по призыву встать в строй.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район