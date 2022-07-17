Вспоминая солдатские будни

В ВКО идёт подготовка военнообязанных запаса. Примерно половина всех присутствующих на сборах – бывшие солдаты, отслужившие в своё время положенный срок. Вторая половина – выпускники военных кафедр и военно-технических школ.

– Согласно плану боевой подготовки на 2022 год с 11 по 15 июля проводились тактико-специальные учения с ротой территориальной обороны Глубоковского района. В рамках ТСУ было запланировано приведение роты к высшей степени боевой готовности. Завершающим этапом учений стало взятие под охрану особо важного объекта в Усть-Каменогорске, – рассказывает командир бригады территориальной обороны Восточно-Казахстанской области полковник Марат Сулеев.

По словам руководителя отдела мобилизационной подготовки аппарата акима ВКО Еркина Сарсембинова, подобные недельные воинские сборы с подразделениями территориальной обороны проходят два раза в год в соответствии с поручением акима области и по постановлению областного акимата, а также по согласованию с Министерством обороны.

– Сегодня проводились стрельбы с ротой. Основные цели и задачи ПТО – это охрана и оборона важных стратегических государственных объектов, охрана населённых пунктов, борьба с террористическими диверсионными группами. Хочется сказать, что данные подразделения формируются из резервистов – военнообязанных, которые числятся в запасе, и периодически по плану акимата области и Министерства обороны мы проводим с ними занятия по огневой, тактической подготовке, методам борьбы с диверсионными террористическими организациями. Это люди, в обычное время занятые мирным трудом, поэтому продемонстрированный сегодня уровень достаточно хороший. После окончания всего курса результатам каждого бойца будет дана оценка и рекомендации, в каком направлении им нужно будет работать, – говорит Еркин Сарсембинов.

Также он рассказал, что за участие в сборах призывникам полагается компенсация. Для тех из них, кто в данный момент официально трудоустроен, дни пребывания на временной службе проходят с сохранением заработной платы, а безработным полагается выплата от местных исполнительных органов в размере минимальной заработной платы соразмерно количеству проведенных на службе дней.

Созданы все необходимые условия: организована доставка от места жительства до места дислокации, трёхразовое питание, казарменное размещение. Об этом говорят и сами участники сборов.

– В начале июля меня, как военнообязанного, вызвали на военно-полевые сборы. Здесь мы получили большой багаж знаний и опыт в военном деле. Для себя я узнал очень много нового, хоть и являюсь преподавателем НВП, – делится своими впечатлениями лейтенант запаса Азат Каланов. В данное время он работает учителем начальной военной подготовки в поселке Алтайский Глубоковского района.

Молодой человек и его товарищи выразили благодарность командирам и организаторам сборов и отметили, что всё прошло на высоком уровне.

Аяужан Утеулинова

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