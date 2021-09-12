Всесторонняя поддержка

В воинских частях регионального командования «Восток» состоялось обсуждение инициатив, озвученных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

Эти инициативы направлены на дальнейшее развитие страны, повышение эффективности системы здравоохранения, обеспечение качественного образования, совершенствование региональной политики, политическую модернизацию, защиту прав человека и консолидацию общества.

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами подчеркнул, что благополучие всех казахстанцев – главная цель руководства страны. Для его достижения определены пять ключевых инициатив.

Стратегический документ страны, посвящённый актуальным вопросам её социально-экономического и политического развития, вызвал положительный отклик среди военнослужащих регионального командования «Восток». Командующий войсками генерал-майор Асан Жусупов считает, что содержание Послания отражает запросы и ожидания граждан.

– Для нас, военнослужащих, важно повышение боевой готовности, обороноспособности нашей страны, чтобы Казахстан мог продолжать развитие. Словом, Послание – это главный призыв к дальнейшей продуктивной работе на благо государства, – подчеркнул он.

Мария Щетинина

Семей