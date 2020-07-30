Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции от 18 декабря 2013 года.

Как отмечают в ООН, торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Ежегодно тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя на родине, так и за рубежом.

Торговля людьми – серьезная социальная проблема, представляющая опасность прав человека на жизнь, свободу передвижения и на то, чтобы не подвергаться пыткам.

Как не стать жертвой торговли людьми:

• избегайте соблазнительных предложений случайных или знакомых людей о работе, учебе или браке. Ни в коем случае не доверяйте никому свои документы;

• как правило, предложения быстрого, легкого и большого заработка не соответствуют действительности. Надо мыслить реально;

• поинтересуйтесь, легальна ли деятельность приглашающих вас на работу. Найдите в интернете адрес названной фирмы;

• не берите деньги в долг у сомнительных, малознакомых частных лиц. Сразу оговаривайте условия предоставления и возвращения долга.

• если все же вы сами или кто-то из ваших близких, знакомых стал жертвой торговли людьми, немедленно сообщите родственникам и в компетентные органы.

Телефоны горячей линии в Усть-Каменогорске, частный фонд «Катализатор прогресса»: 8-771-625-05-77,

Управление криминальной полиции: 8(7232) 23 43 61, 102,

Линейный отдел полиции на станции Оскемен-1: 8 (7232) 50-27-11, 50-28-49.