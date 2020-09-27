Всем и сразу 

В этом году, в связи с понижением наружной температуры и во избежание вспышек ОРВИ, отопительный сезон в Семее начался 25 сентября.

Стоит отметить, в предыдущие годы подключение отопления выполнялось поэтапно: сначала к теплу подключали социальные объекты и объекты здравоохранения и лишь потом – жилые дома. В этом году тепло дадут сразу всем.

– В связи с понижением наружной температуры, на основании приказа ЖКХ «Теплокоммунэнерго» начинает отопительный сезон, – говорит заместитель директора по производству ТЭЦ-1 Николай Дёмин. – Будет произведена подача отопления социальным объектам и населению. На сегодняшний день на предприятии запас угля составляет около 50 тыс. тонн, что обеспечит надёжную работу котельных в отопительный сезон. Все теплоисточники готовы. Ремонтные работы в этом году были проведены на ТЭЦ-1, РК-1, 103 й котельной. Также в этом году дополнительно произвели подключение посёлка Силикатный. На ремонтные работы из бюджета было выделено 127 миллионов тенге. Угля достаточно, ежедневно производится его поставка в количестве 20-22 вагона. Проблем нет, к зиме готовы на 100 процентов.

Угольного ажиотажа в настоящее время не наблюдается. Цена на твёрдое топливо по городу составляет 9500 тенге. Работа продолжается в штатном режиме.

Флора Левина

Семей