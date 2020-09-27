Всем и сразу 

Отопительный сезон

В этом году, в связи с понижением наружной температуры и во избежание вспышек ОРВИ, отопительный сезон в Семее начался 25 сентября. Всем и сразу 

Стоит отметитьв предыдущие годы подключение отопления выполнялось поэтапносначала к теплу подключали социальные объекты и объекты здравоохранения и лишь потом – жилые домаВ этом году тепло дадут сразу всем. 

– В связи с понижением наружной температуры, на основании приказа ЖКХ «Теплокоммунэнерго» начинает отопительный сезон, – говорит заместитель директора по производству ТЭЦ-1 Николай Дёмин. – Будет произведена подача отопления социальным объектам и населениюНа сегодняшний день на предприятии запас угля составляет около 50 тыс. тоннчто обеспечит надёжную работу котельных в отопительный сезонВсе теплоисточники готовыРемонтные работы в этом году были проведены на ТЭЦ-1, РК-1, 103 й котельнойТакже в этом году дополнительно произвели подключение посёлка Силикатный. На ремонтные работы из бюджета было выделено 127 миллионов тенгеУгля достаточноежедневно производится его поставка в количестве 20-22 вагона. Проблем нет, к зиме готовы на 100 процентов. 

Угольного ажиотажа в настоящее время не наблюдаетсяЦена на твёрдое топливо по городу составляет 9500 тенгеРабота продолжается в штатном режиме. 

Флора Левина 

Семей 

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