Всегда в строю

В Усть-Каменогорске состоялась VIII отчётно-выборная конференция Восточно-Казахстанского областного филиала республиканского общественного объединения «Организация ветеранов».

Основными вопросами в повестке стали анализ приведённых данных о работе объединения за отчётный период и утверждение состава делегатов на VIII съезд республиканской ветеранской организации.

В работе конференции также приняли участие представители государственных органов.

– В условиях пандемии КВИ, благодаря передовым информационным технологиям, мы могли обсуждать важные вопросы, – отметил руководитель Управления внутренней политики ВКО Азамат Мухамедчинов. – Поэтому всегда были информированы о текущей работе организации ветеранов. Она в регионе является самой авторитетной, многочисленной общественной организацией, которая вносит весомый вклад в реализацию социальных программ, патриотическое воспитание молодёжи и другие значимые проекты.

По данным председателя областного совета ветеранов Айтказы Шерубаева, Восточно-Казахстанский областной совет ветеранов в своих рядах насчитывает более 218 000 человек. Организационная структура включает 1046 первичных, четыре городских и 15 районных советов ветеранов.

Важным направлением в работе совета является патриотическое, нравственное воспитание подрастающего поколения. Эти вопросы рассматривались регулярно как на заседаниях президиума и постоянных комиссий, так и на пленумах совета.

– В годы Великой Отечественной войны из Восточно-Казахстанской области на фронт ушли 170 тысяч человек, – проинформировал Айтказы Шерубаев. – Наша область является родиной 109 Героев Советского Союза, 143 Героев Социалистического Труда, 22 полных кавалеров ордена Славы. Их боевой и трудовой подвиг должен остаться в памяти потомков. Героизм наших земляков в этой войне увековечен на Аллеях Героев в городах и районах области.

Он отметил, что в строительство памятников, обелисков и стел, которых в области 167, свой посильный вклад внесли жители региона. Ветеранские организации совместно с молодёжными движениями ежегодно проводят обследование памятников и обелисков, установленных в сёлах и городах в память о земляках-участниках Великой Отечественной войны.

В период месячника милосердия ежегодно проходят свыше 3000 мероприятий. Это конференции, торжественные собрания в коллективах, экскурсии на предприятия. Активисты награждаются грамотами, благодарственными письмами. В рамках проведения месячника по области только в 2020 году материальную помощь получили более 65 тысяч человек на сумму свыше 252 млн тенге.

Услугами медико-социальных центров дневного пребывания в Усть-Каменогорске и Семее до пандемии ежегодно пользовались более двух тысяч человек.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников