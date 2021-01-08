Всегда на службе

Помогали при дорожно-транспортном происшествии, искали заблудившихся, отогревали отопительную систему… Спасатели Восточно-Казахстанской области рассказали, как встретили новогодние праздники.

Для многих Новый год ассоциируется с продолжительными выходными, но только не для спасателей. Они в это время работают… да ещё и в усиленном режиме. Так, их помощь понадобилась в канун Нового года: в Усть-Каменогорске в доме на улице Пахомова мужчина не смог самостоятельно открыть входную дверь. Прибывшие специалисты с помощью шанцевого инструмента демонтировали замок входной двери и помогли устькаменогорцу попасть домой.

В первый день 2021 года они помогли заблудившимся – женщине из областного центра и мужчине из Курчумского района – вернуться домой. Четвёртого января спасатели не дали замёрзнуть жительнице Усть-Каменогорска с двумя маленькими детьми, отогрев в доме систему отопления. А пятого – эвакуировали водителя легкового автомобиля марки «ВАЗ», вылетевшего в кювет на трассе Глубокое – Кожохово. И таких случаев немало…

– В новогодние праздники спасатели работали в усиленном режиме несения службы, – прокомментировали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – В период с 31 декабря 2020 года по 5 января 2021 года они провели 20 аварийно-спасательных операций.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников