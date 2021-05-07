Всегда на посту

Участковый инспектор Глубоковского районного отдела полиции Асхат Таныбаев уже 15 лет стоит на страже общественного порядка, внося неоценимый вклад в развитие суверенного Казахстана.

На вопрос о цели жизни каждый отвечает по-своему. Для одних главное – реализоваться в карьере, для других – быть успешным на творческой стезе, а иные считают, что самое важное – это быть любящими родителями. Но Асхат Таныбаев преуспевает во всех жизненных сферах: и карьеру сделал, и семью создал, троих детей растит, да и о занятиях спортом не забывает.

У участкового инспектора множество обязанностей, и на своём участке он представляет практически все подразделения полиции в одном лице. Приходится пресекать правонарушения, обеспечивать законность и порядок на подведомственной территории, выезжать на место совершения преступлений. Кроме того, участковый следит за жизнью и воспитанием детей, растущих в неблагополучных семьях.

Такое должностное положение требует высокого профессионализма, знания оперативной обстановки на участке, умения использовать в своей работе не только арсенал средств и методов, но и психолого-педагогические навыки. В общем, участковый отвечает за всё, что происходит на вверенной ему территории, и находится в курсе всех событий и проблем.

Руководство Глубоковского РОП отмечает майора полиции Асхата Таныбаев как одного из лучших участковых инспекторов.

Родом он из села Горное Маркакольского района. После обучения таможенному делу в ВКУ им. С. Аманжолова поступил в Восточно-Казахстанский региональный университет на факультет «Юриспруденция». Получив диплом, пришёл на службу в Глубоковский районный отдел полиции.

Служить в органах внутренних дел Асхат мечтал с детства, так как считал, что работа должна приносить пользу обществу. Его родители, школьные педагоги, выбору профессии сына не противились, а наоборот, поддержали, хотя до него никто в семье в органах не служил.

Асхат Таныбаев обслуживает территорию сёл Белокаменка, Планидовка, Ново-Михайловка, недавно добавился непростой участок посёлка Белоусовка. За 15 лет службы участковый досконально изу-чил, чем живёт местное население и что от него ожидать в плане законопослушания. А так называемый подучётный элемент – условно осуждённых, освободившихся из мест лишения свободы, склонных к совершению преступлений и просто асоциальных личностей – знает наперечёт, они у него под постоянным контролем.

Да, участковые не часто участвуют в погонях и не раскрывают преступлений века, но без их ежедневной скрупулёзной работы была бы очень затруднена деятельность других структур полиции.

Как таковых праздников и выходных в привычном для всех понимании у участковых нет, по сути, они находятся на работе все 24 часа в сутки, а широта обязанностей участкового позволяет отнести его к «универсальному солдату».

– У участковых – ненормированный график работы, выезжать на вызовы обязаны в любое время дня и ночи. Чаще всего приходится сталкиваться с семейными скандалами, реже – с кражами и мошенничеством. Направлений деятельности много. Одно из основных – работа с неблагополучными семьями, с гражданами, которые находятся «на грани». Провожу беседы в школе с «трудными» подростками, их учителями и родителями. На постоянной основе – разговоры с несовершеннолетними о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков. В общем, работы много, скучать не приходится, – рассказывает Асхат Таныбаев.

За четыре месяца текущего года на его участке в Белоусовке были зафиксированы одно убийство и одна кража, которые раскрыты. Правонарушений административного характера насчитывается тоже не много. К слову, низкая преступность на его основном участке – результат постоянной профилактической работы с местным населением.

Помимо своих основных обязанностей, участковый зачастую выполняет функции семейного психолога, работает как «служба доверия», помогает гражданам в решении различных бытовых проблем. Жалобы и вопросы, с которыми обращаются люди, самые разные – от соседских неурядиц и споров по межеванию границ огородов до недовольства количеством бездомных собак.

Ещё одна категория постоянных посетителей участкового – пожилые люди. Порой им просто не с кем поговорить. Участковый же всегда выслушает, где-то поможет, что-то подскажет, а иногда бывает достаточно только их выслушать.

– Конечно, раскрытие каких-нибудь громких преступлений сельскими участковыми бывает, наверное, только в кино. Но наша работа, поверьте, для простых граждан не менее важная. Часто бывает, что люди просто не знают, куда идти со своей проблемой – стараемся помочь всем, – отмечает Асхат Таныбаев.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Асхата Таныбаева

Глубоковский район