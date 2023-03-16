Все зависит от розы ветров?

Главный эколог региона рассказал, какие факторы влияют на повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха в областном центре.

В рамках реализации принципа «слышащего государства» специалисты департамента экологии проводят постоянный мониторинг вопросов, связанных со сферой своей деятельности.

На брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель Департамента экологии по ВКО Данияр Алиев представил расширенную информацию по резонансным вопросам в этой сфере.

В социальных сетях основная доля общественной критики приходится на повышенный уровень загрязнения окружающей среды непосредственно в областном центре. Руководитель ведомства пояснил, какими факторами это вызвано.

– Усть-Каменогорск расположен в котловине Алтайских гор, что объективно предопределяет особые метеорологические условия для возникновения штиля, – сообщил Данияр Алиев. – Всё это способствует накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы с последующим образованием так называемого смога.

По его словам, влияет также существующая роза ветров, слабая скорость воздушных потоков, создающая своеобразный эффект непродуваемости для города.

– По данным РГП «Казгидромет», в Усть-Каменогорске за 2022 год было 96 дней с неблагоприятными метеорологическими условиями (НМУ). Для сравнения: в 2021 году – 42 дня, – отметил руководитель Департамента экологии по ВКО. – Непрерывный период НМУ сохранялся в течение 22 дней. В частности, с 22-го января по 21-е февраля 2022 года, а затем в течение 14 дней непрерывно с 26-го ноября по 9-е декабря 2022 года.

На брифинге приведена конкретная статистика. Так, валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу в Усть-Каменогорске составляет 164 369 тонн в год.

– На выбросы от автотранспорта приходится 90 031 тонна в год, или 56,7 процента, – подчеркнул Данияр Алиев. – Выбросы в атмосферу от различных промышленных и других предприятий составили 54 548 тонн, или 34,3 процента.

Свою долю в загрязнение окружающей среды вносят источники тепла на твёрдом топливе – котельные, принадлежащие субъектам малого и среднего бизнеса. Это порядка 5 690 тонн/год, или 0,2 процента от общего объёма вредных эмиссий в атмосферу. Выбросы от бытовых печей отопления составляют 14 100 т/год, или 8,8 процента. По словам Данияра Алиева, всё это свидетельствует о необходимости газификации, переходу на другие виды топлива вместо обычного угля.

По сведениям Департамента экологии по ВКО, анализ публикаций в социальных сетях также показывает, что высокий общественный резонанс у жителей Усть-Каменогорска вызывает появление таких симптомов, как першение в горле, кашель, головные боли и т.д., которые связывают с загрязнением атмосферного воздуха.

Сообщается, что Департамент экологии в феврале 2022 года направил запрос в Управление здравоохранения ВКО, чтобы принять меры по созданию клинического протокола, позволяющего ввести диагноз «ожог» горла.

В итоге, по поручению министра здравоохранения РК Ажар Гиният от 19 декабря 2022 года на базе НАО «Медицинский университет Семей» создана рабочая группа. Её целью является разработка протокола для диагностики и лечения больных, пострадавших в результате химических выбросов в атмосферный воздух, вызвавших у жителей так называемый «ожог» горла.

Руководитель экологического ведомства по ВКО сделал также анализ и других резонансных вопросов, оказавшихся в центре внимания пользователей социальных сетей. Они тоже станут темами последующих публикаций «Рудного Алтая», поскольку затрагивают интересы широких слоёв населения Восточного Казахстана.

Меир Токобаев