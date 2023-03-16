Экология

Все зависит от розы ветров?

16.03.2023
859

Главный эколог региона рассказал, какие факторы влияют на повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха в областном центре.

В рамках реализации принципа «слышащего государства» специалисты департамента экологии проводят постоянный мониторинг вопросов, связанных со сферой своей деятельности.

На брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель Департамента экологии по ВКО Данияр Алиев представил расширенную информацию по резонансным вопросам в этой сфере.

В социальных сетях основная доля общественной критики приходится на повышенный уровень загрязнения окружающей среды непосредственно в областном центре. Руководитель ведомства пояснил, какими факторами  это вызвано.

– Усть-Каменогорск расположен в котловине Алтайских гор, что объективно предопределяет особые метеорологические условия для возникновения штиля, – сообщил Данияр Алиев. – Всё это способствует накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы с последующим образованием так называемого смога.

По его словам, влияет также существующая роза ветров, слабая скорость воздушных потоков, создающая своеобразный эффект непродуваемости для города.

– По данным РГП «Казгидромет», в Усть-Каменогорске за 2022 год было 96 дней с неблагоприятными метеорологическими условиями (НМУ). Для сравнения: в 2021 году – 42 дня, – отметил руководитель Департамента экологии по ВКО. – Непрерывный период НМУ сохранялся в течение 22 дней. В частности, с 22-го января по 21-е февраля 2022 года, а затем в  течение 14 дней непрерывно с 26-го ноября по 9-е декабря 2022 года.

На брифинге приведена конкретная статистика. Так, валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу в Усть-Каменогорске составляет 164 369 тонн в год.

– На выбросы от автотранспорта приходится 90 031 тонна в год, или 56,7 процента, – подчеркнул Данияр Алиев. – Выбросы в атмосферу от различных промышленных и других предприятий составили 54 548 тонн, или 34,3 процента.

Свою долю в загрязнение окружающей среды вносят источники тепла на твёрдом топливе – котельные, принадлежащие  субъектам малого и среднего бизнеса. Это порядка 5 690 тонн/год, или 0,2 процента от общего объёма вредных эмиссий в атмосферу. Выбросы от бытовых печей отопления составляют 14 100 т/год, или 8,8 процента. По словам Данияра Алиева, всё это свидетельствует о необходимости газификации, переходу на другие виды топлива вместо обычного угля.

По сведениям Департамента экологии по ВКО, анализ публикаций в социальных сетях также показывает, что высокий общественный резонанс у жителей Усть-Каменогорска вызывает появление таких симптомов, как першение в горле, кашель, головные боли и т.д., которые связывают с загрязнением атмосферного воздуха.

Сообщается, что Департамент экологии в феврале 2022 года направил запрос в Управление здравоохранения ВКО, чтобы принять меры по созданию клинического протокола, позволяющего ввести диагноз «ожог» горла.

В итоге, по поручению министра здравоохранения РК Ажар Гиният от 19 декабря 2022 года на базе НАО «Медицинский университет Семей» создана рабочая группа. Её целью является разработка протокола для  диагностики и лечения больных, пострадавших в результате химических выбросов в атмосферный воздух, вызвавших у жителей так называемый «ожог» горла.

Руководитель экологического ведомства по ВКО сделал также анализ и других резонансных вопросов, оказавшихся в центре внимания пользователей социальных сетей. Они тоже станут темами последующих публикаций «Рудного Алтая», поскольку затрагивают интересы широких слоёв населения Восточного Казахстана.

Меир Токобаев

16.03.2023
859

Еще новости

Вторая жизнь стеклянной бутылки

06.02.2023

ТБО: новые подходы

02.02.2023

Сохраним синюю птицу

01.02.2023

В меню – сено, соль и веники

29.01.2023
Back to top button