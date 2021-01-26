Все языки нужны и важны 

В каком направлении продолжится реализация государственной программы развития языков в свете статьи Главы государства «Независимость превыше всего» и как на практике сохранить оптимальный баланс языкового многообразия?

Одним из главных символов страны является государственный язык. Как отметил

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в статье «Независимость превыше всего», «знание государственного языка – долг и обязанность каждого гражданина Казахстана».

– При этом, по мнению Главы государства, широкое применение казахского языка не означает какого-либо ограничения для использования других языков, особенно русского, потому что казахстанцы смогли превратить полиэтничность страны в своё конкурентное преимущество, – подчеркнула директор Восточно-Казахстанского лингвистического центра Асемгуль Калтаева. – В этом отношении я полностью согласна с утверждением, что огромную роль в укреплении и сохранении мира и стабильности сыграла эффективная работа Ассамблеи народа Казахстана, которая больше четверти века вносит вклад в сохранение и развитие традиций, обычаев, культуры разных этносов. Все эти духовные ценности помогают объединять наш народ в единую нацию, где независимо от национальности и вероисповедания каждый чувствует себя комфортно.

Асемгуль Калтаева добавила, что Президент страны говорит об увеличении доли как казахов, так и представителей других этносов, владеющих государственным языком.

– К примеру, для меня – человека, проработавшего немало в разных сферах в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области, совершенно не удивительно, что язык Абая и Шакарима легко освоили немцы, татары и люди других национальностей, – отметила Асемгуль Калтаева. – Как подчеркнул Глава государства, «каждый, кто хотел выучить казахский язык, уже знает его». Однако верно и другое мудрое выражение – «Лучше поздно, чем никогда», ведь если сохранять энтузиазм, результат не заставит себя ждать. Поэтому сегодня на своём месте я стараюсь прилагать все усилия для того, чтобы госпрограмма развития языков продолжала осуществляться. Это целый комплекс мер, который делает государственный язык доступным, понятным, открытым инструментом общения, особенно среди молодёжи, а это наше будущее!

По мнению собеседницы, чрезвычайно важно сохранение языкового многообразия без ущемления прав других языков казахстанских этносов.

– Конечно, мы не должны требовать абсолютного знания языка у всех, но понимать язык, уметь изъясняться на нём – к этому надо стремиться, – говорит директор центра. – Так, в настоящее время во всех районах и городах области работает 12 государственных центров, где обучение проводится бесплатно. В них могут обучаться государственные служащие, сотрудники бюджетных организаций, безработные, пенсионеры, домохозяйки и другие категории граждан. Отмечу, что курсы предусмотрены для взрослого населения. В 2019–2020 учебном году в центрах обучения языкам курсы казахского языка прошёл 3921 человек. С начала обучения на 1 октября 2020 года в Восточно-Казахстанском лингвистическом центре на курсы казахского языка записались 475 человек, английского языка – 395. Общее количество слушателей составляет 870 человек.

Для того чтобы понять, каков уровень владения государственным языком госслужащих, привлечённых к обучению языкам, и других слушателей, в течение учебного года на базе учреждения проводится промежуточный и итоговый контроль.

В целях внедрения новых информационных технологий в процесс обучения многие центры проводят курсы в онлайн-режиме.

Асемгуль Калтаева резюмировала, что концепция языковой политики определяет для себя сложность в «создании оптимального языкового пространства государства», требующего «чёткого определения функционального соотношения языков, при котором государственный язык должен занять

достойное место».

Ева Ким

Фото из открытых источников