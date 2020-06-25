Все вопросы решим сообща

Жители Ушановского сельского округа говорят: «Если наш аким что-то решил, это обязательно будет сделано».

Каждый рабочий день акима Ушановского сельского округа Ерика Кумарова начинается задолго до указанного в трудовом договоре времени. С раннего утра он объезжает вверенную ему территорию, три села – Ушаново, Степное, Каменный Карьер, в которых проживает около трех тысяч человек. Осматривает здания и дороги, попутно беседует со встретившимися жителями, узнает новости, оценивает обстановку. После этого – в акимат, где его зачастую уже ждут посетители.

У кабинета сельского акима практически каждый день с утра выстраивается небольшая очередь. Обращаются к Ерику Базархановичу по разным вопросам, а некоторые приходят и просто за житейским советом. Кто-то просит помочь найти работу, другой хочет организовать подсобное хозяйство, но не знает, с чего начать, третий – пожаловаться на нерадивого сына.

– Любой округ – это большая семья в миниатюре, – считает аким Ерик Кумаров. – С родителями, детьми, бабушками-дедушками, внуками, хозяйством и так далее. Аким – ее глава, который отвечает за все: состояние дома, здоровье членов семьи, учебу детей, их трудоустройство, безопасность.

Кстати, в работе акима есть место и героическим поступкам. Недавно Ерик Кумаров спас при пожаре пожилую женщину. Факт остается фактом – он совершил геройский поступок, хотя сам так не считает.

– Я сделал то, что должен был сделать, – без ложной скромности уверяет аким округа. – В тот день мне сообщили, что в районе улиц Новой и Рабочей сильное задымление. Сразу поехал к месту возгорания, вызвал пожарную и скорую службы.

Прибыв на место происшествия, он увидел, что горит тополиная роща между улицами. Пламенем были объяты и хозпостройки в нескольких дворах. В это время почти все жители улицы старались самостоятельно потушить огонь. И только в ограде одного дома никого не было.

– Я вспомнил, что тут живет одинокая пенсионерка, – рассказывает Ерик Базарханович. – Решив проверить, в безопасности ли она, подошел к ее дому и заметил мелькнувшую в окне фигуру. Попытался войти через дверь, но вход в дом уже был охвачен огнем, полыхала крыша. Тогда решил выбить форточку.

Как выяснилось, женщина не смогла вовремя покинуть горящий дом, потому что ей стало плохо с сердцем. Тогда аким вместе с жителем села Эльдаром Мусиным аккуратно извлек ее через окно и передал в руки вовремя подъехавших медиков.

Жители округа считают, что с руководством им очень повезло. Называют Ерика Кумарова не иначе как «наш аким». Говорят, что трудится он честно, не считаясь со своим личным временем. Добивается весомых результатов, а также уважения своих земляков.

За 11 лет, что Ерик Базарханович возглавляет Ушановский сельский округ, практически все текущие вопросы им решались положительно.

– С приходом этого акима жизнь в селах стала меняться в лучшую сторону, – отмечают жители округа. – Проводится освещение улиц, отсыпаются дороги, построены спортивные и тренировочные площадки. Зимой улицы регулярно чистят благодаря заключенному меморандуму между акиматом и ТОО «Ушаново-Астана».

Сейчас перед акимом стоит первостепенная задача – реконструкция систем водоснабжения в селах округа. По его словам, уже проведен мониторинг запасов воды, составлена проектно-сметная документация. Осталось дождаться финансирования. Следующая после этого задача – ремонт дорог.

Ерик Базарханович признается, что ставить цели его научило спортивное образование, а достигать их – юридическое. Он уверен, что его приоритеты не изменятся. Главный из них – улучшение условий жизни сельчан.

– Злободневные вопросы округа решаются совместно с районным акиматом, местными предпринимателями, активными депутатами, а самое главное – с неравнодушными сельчанами, – резюмирует аким. – А по-другому ведь и не получится. Главное, чтобы сами жители проявляли больше инициативы, а мы, местная власть, обязательно будем поддерживать их, чтобы село продолжало жить не как-нибудь, а полноценно.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район