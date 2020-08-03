Все вместе мы — сила

В начале года житель Семея, мастер спорта по греко-римской борьбе Ержан Амарханов стал победителем национального проекта «100 новых лиц Казахстана».

Ержан Амарханов стал известен после того, как два года назад спас пассажиров автобуса сообщением Семей – Новосибирск. Об этом случае мы рассказывали своим читателям. Напомним, тогда около трех часов ночи, когда все пассажиры ещё спали, в автобусе начался пожар. Заметив возгорание, Ержан сразу же сообщил об этом водителю. Однако многие пассажиры уже надышались дымом. Как назло, заклинило дверь автобуса. Наш герой открыл её и вывел пассажиров из огненного плена.

Автобус в ту ночь сгорел полностью. Пассажиры того злополучного рейса по сей день благодарят своего спасителя за поистине героический поступок. Однако сам Ержан героем себя не считает. Ведь он уверен: на его месте так поступил бы каждый.

Спортсмен продолжает исполнять свой главный долг – долг патриота родной страны. В период, когда в аптеках города не так-то просто найти нужные лекарства, Ержан добровольно на собственные средства привозит нуждающимся необходимые медикаменты. Обеспечивая людей нужными лекарствами, Ержан спас не одну жизнь. И продолжает делать это каждый день. Человек от Бога – именно так о нём отзываются знакомые и соседи, которым он не раз протягивал руку помощи в трудные минуты.

…Всё началось с того, что Ержан поехал на лечение в Новосибирск. В тот день ему сразу несколько человек написали, что в городе нет необходимых лекарств. Тогда Ержан зашёл в ближайшую аптеку и на имеющиеся в кармане деньги купил медикаменты, привез в Семей и раздал их нуждающимся. Не успел спортсмен отдохнуть с дороги, как вновь раздался телефонный звонок с просьбой о помощи.

– После того как раздал привезённые лекарства, зашёл около 22.00 часов домой, и тут звонит мне одна девочка, говорит: «Ағай, надежда только на Вас, у меня папа в реанимации в тяжелом состоянии. Помогите, пожалуйста, никаких лекарств нет». Я собрал все деньги, которые были дома, и снова уехал в Новосибирск. Приехал туда уже утром. В аптеке фармацевты были в шоке, спрашивают, что я здесь делаю, я ведь практически только что уехал. Я сказал, что вернулся обратно за лекарствами. Купил всё необходимое, привез в Семей. Так я съездил шесть раз и поеду снова. Мне очень многие пишут спасибо, а я говорю, что это мой долг, – говорит Ержан.

Меценат выложил на своих страницах в социальных сетях объявления о том, что может привезти необходимые лекарства. И просьб стало намного больше. В день к нему приходят до 250 человек, телефон разрывается от звонков. При этом деньги с людей за лекарства Ержан не берет. Ведь эта помощь, по его словам, исходит от всей души и от чистого сердца. По возможности люди сами платят за лекарства минимальную сумму. Однако по большей части медикаменты Ержан раздает бесплатно. Сил порой не хватает ни физических, ни моральных. Но видеть радостные лица людей – высшее счастье. Огорчает одно: за всё время его деятельности ни один из предпринимателей не обратился к нему с предложением оказать поддержку. А она ему очень нужна.

– Если бы мы все объединились, мы бы вышли из этого положения. Один в поле не воин, но я стараюсь. Лекарства я покупаю на свои собственные средства. Из-за этого и дома начинаются проблемы. Ведь каждый человек всё несет домой, а я, получается, наоборот — из дома. Из Новосибирска мне позвонили ребята, сказали: «Ержан, мы уже приготовили полмашины лекарств от нас». На остальную половину я взял в долг, – сетует Ержан.

Одна партия лекарств, привезенных из Новосибирска, обходится в 1,4 млн тенге. Чтобы дополнительно заработать, Ержан выращивает капусту и лук. На вырученные с их продажи средства планирует закупить ещё лекарств.

– Недавно срочно нужны были лекарства в реанимацию, человек был в тяжёлом состоянии. Я всю ночь ехал за рулем, весь день собирал лекарства. Выехал обратно в ночь. Под утро привез медикаменты в реанимацию. Многие были в шоке. Наверное, четыре раза я ездил так без отдыха. Многие мне пишут о том, что я спас кому-то жизнь. Это, конечно, очень приятно, – говорит Ержан.

Спортсмен – отец четырех детей. Однако свою семью он не видел уже две недели. Поскольку в дом ежедневно приходит множество людей, детей он временно поселил у тещи, дабы уберечь их здоровье.

Ребят, которых он бесплатно тренирует по греко-римской борьбе, также учит помогать. На сегодня у него уже 107 учеников. И даже если они не станут великими чемпионами, то обязательно станут хорошими людьми. Такими, как их тренер, которым они гордятся и всегда берут в пример.

– Я всегда говорю: не будет чемпионом – будет человеком. Своим ученикам стараюсь привить понимание, что они также обязаны и должны помогать. Спорт – это жизнь. На своем собственном примере я понял, что вся наша жизнь – борьба. Особенно сейчас. И в этой борьбе с вирусом мы просто обязаны победить. Деньги – не главное. Мы просто помогаем друг другу. Все вместе мы – сила, – говорит Ержан.

Связаться с Ержаном и оказать ему посильную помощь в большом деле можно в социальных сетях и по номерам: 8-913-718-24-18 и 8-776-986-29-91.

Наргиза ОМАРКАНОВА