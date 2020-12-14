Все в клуб! 

Их выступления на различных мероприятиях всегда сопровождаются восхищёнными аплодисментами. При этом они не поют, не танцуют. Ребята из военно-патриотического клуба «Жас сарбаз» при Ушановской средней школе имени Бауыржана Момышулы показывают навыки строевой выучки и свои умения, которые прививает им их руководитель Владимир Богненко.

Быть патриотом – это почётная обязанность каждого гражданина государства. С самого детства человек учится любить свою Родину, а когда это делается целенаправленно и под руководством опытных наставников, то вырастают настоящие патриоты своей страны, готовые беречь и защищать её в любых условиях. Именно на это направлена деятельность руководителя НВТП и военно-патриотического клуба «Жас сарбаз» Владимира Богненко – педагога высшей квалификационной категории, человека с богатым опытом и большим желанием передать его подрастающему поколению.

Он немногословен, подтянут и доброжелателен. Суровости в нём не появляется и тогда, когда он командует своими юными бойцами. При этом они его беспрекословно слушаются – дисциплина. Это главное, что должно быть в воинском коллективе. А ещё – взаимовыручка, дружба, уважение друг к другу.

Сам Владимир Михайлович когда-то учился в стенах Ушановской школы. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище. С 1975 по 1999 год служил в различных гарнизонах страны и Чехословакии. Пять лет работал старшим преподавателем военной кафедры ВКТУ (ныне – ВКТУ им. Д. Серикбаева). Вернулся подполковник запаса в родную школу более 16 лет назад.

Первые три года работы, по его словам, ушли на создание в школе системы военно-патрио—

тического воспитания. Созданный клуб удачно вписался в учебно-воспитательный процесс. Можно сказать, школа живёт по уставу «Жас сарбаз».

Педагог считает, что без патриотов Отечества прочного и сильного государства не бывает. А как воспитать патриота?

– Увлечь нужно, – уверенно отвечает Владимир Богненко. – Если им будет не интересно, они не пойдут за тобой. Именно здесь они становятся настоящими патриотами, ведь уметь защищать Отечество – это уметь защитить самое главное, что есть у человека, – семью, друзей, себя… Воинская профессия, я считаю, самая патриотичная. И хотя бы то, что практически все идут служить в армию, говорит о том, что моя работа ведется не зря.

Многие говорят, что современные подростки, юноши и девушки, «не имеют ничего святого», не ценят труд своих родителей, не помнят своих предков.

– Это не так, – уверяет учитель. – Их внешняя бравада, подражание моде – наносное, для самоутверждения. Они всё понимают, ценят и берегут. Они бывают настоящими – если с ними по-настоящему, если им доверяют.

Более 11 лет в школе действует военно-спортивный отряд «Наследники Победы», где занимаются мальчики и девочки с пятого класса. И что характерно – ребятам очень нравится быть членами этого клуба. Несмотря на то, что занятия проходят два раза в неделю по три часа, нет таких, кто бы шёл сюда с неохотой.

Десятки ребят проходят строевую подготовку, но больше им интересны практические занятия (кому хочется писать конспекты про то, как собрать и разобрать оружие). Изучают разные виды современного оружия, воинские звания, способы индивидуальной защиты и так далее.

Учитель считает, что тренировки необходимо проводить приближёнными к реальным военным действиям, к тому, что требует жизнь. Ведь уроки являются своеобразным стартом перед службой в армии, помогают юношам почувствовать себя защитниками семьи и родной земли, учат быть ответственными и выносливыми.

Надо сказать, что экипированы юные бойцы неплохо. Однако руководитель признаётся – недостаток в обмундировании, оборудовании они ощущают. Но члены клуба стараются решать проблемы сами. Ребята настолько «горят» занятиями, что даже могут потратить собственные деньги на покупку чего-либо необходимого.

Владимир Михайлович отдаёт любимому делу всё своё время и вкладывает всю душу. И оно, что называется, оправдывает себя результатами. Ежегодно воспитанники клуба занимают призовые места и становятся чемпионами в районных и областных соревнованиях. В копилке наград – более десяти кубков. Подобные мероприятия, признаётся педагог, сплачивают

подростков.

Традиционно победители соревнований удостаиваются чести участвовать в возложении цветов к мемориалам в Усть-Каменогорске в День Победы и в День вывода войск из Афганистана.

– Радостно осознавать, что по моим стопам пошли лучшие воспитанники нашего клуба, – делится педагог. – К примеру,Мерхат Бисатов учится в университете Министерства обороны РК; Мади Абдрешулы – курсант военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова; Атабек Далжанов – курсант военной кафедры ВТУ.

На вопрос, что дают школьникам занятия в клубе, Владимир Богненко отвечает:

– Уверенность в себе, в своих силах, хорошую физическую подготовку, готовность к службе в армии. В будущем то, чему здесь научили, обязательно им пригодится.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива Владимира Богненко

Глубоковский район