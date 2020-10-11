Все силы на покорение Олимпа 

Прима лёгкой атлетики Ольга Рыпакова прекратила свою депутатскую деятельность.

Чемпионка мира намерена посвятить всё своё время подготовке к Летним Олимпийским играм, которые состоятся в Токио в 2021 году. Такое решение легкоатлетка озвучила на очередной сессии маслихата ВКО.

Первый заместитель акима области Алмасхан Сматлаев поблагодарил спортсменку за её весомый вклад в социально-экономическое развитие региона в качестве депутата, а также отметил неоценимую лепту, которую она вносит в развитие областного спорта.

– Благодаря примеру Ольги Рыпаковой в регионе ежегодно увеличивается количество детей, желающих заниматься лёгкой атлетикой, – сказал Алмасхан Сматлаев. – В настоящее время более 20 тысяч юных спортсменов принимают участие в детских соревнованиях по лёгкой атлетике «AltayKidsCup» и достигают успехов. За это хотим Вам, Ольга Сергеевна, выразить огромную благодарность. Надеемся, что Вы и дальше будете мотивировать юных легкоатлетов на достижение больших высот.

Депутаты пожелали прославленной землячке победы в предстоящей Олимпиаде.

Аида Жумекенова

Ануар Тюлюбаев