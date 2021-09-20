Все силы на кормозаготовку

Самая масштабная в году кормозаготовительная кампания в Курчумском районе постепенно приближается к финишу.

По информации отдела предпринимательства и сельского хозяйства района, для сытной зимовки необходимо заготовить 169 тысяч тонн кормов. В эти дни фермерами и владельцами личных подсобных хозяйств преодолён рубеж в 81 процент от требуемого объёма.

В Курчумском, Калжырском, Борановском и Тоскаинском сельских округах корма уже заготовлены впрок. Фермерам других округов из-за засухи предоставили возможность косить траву у соседей. Так, хозяйства из Бурабая добирали недостающие корма на угодьях Курчумского сельского округа. Кроме того, косовица переместилась в лесные участки. Там выкашивались поляны, часть из которых в прежние годы оставалась нетронутой.

В Акбулакском сельском округе, где в ходе большого пожара сгорело сено местного фермерского хозяйства, земляки помогли ему с покосами. Нынче впервые за много лет в сельхозотрасль района вернулся силос. Порядка двух тысяч тонн этого сочного корма заготовило на своем поле фермерское хозяйство «Айткожа». Несмотря на все сложности, труженики крестьянской нивы настроены войти в зиму с достаточным запасом кормов.

Бек Нигметов

Фото из открытых источников

Курчумский район