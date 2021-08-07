Все шансы на успех

Главная женская волейбольная команда Востока «Алтай» примет участие в пятом континентальном клубном первенстве.

Чемпионат Азии среди женских команд пройдёт с 1 по 7 октября (если вновь не вмешается коронавирус) в городе Накхонратчасима (Таиланд). В первенстве не примут участие команды из Китая, Южной Кореи и Японии – из-за ряда ковидных ограничений они не смогут приехать. Поэтому на турнире встретятся представительницы Ирана, Казахстана, Таиланда и Филиппин. Отметим, что впервые в истории соревнований Казахстан получил две квоты – «Жетысу» из Талдыкоргана, «вечные соперницы» «Алтая», также будут представлять нашу страну (также по два коллектива будут представлять Таиланд и Филиппины).

Казахстанские коллективы попали в разные группы – «Жетысу» – в «А», «Алтай» – в «В». Вторая группа, потенциально более тяжёлая, ведь в ней главным претендентом на топ будет местная команда «Суприм». Скорей всего, «Алтаю» придется сыграть с лидером группы «А», одной из команд Таиланда и своими соотечественницами.

Напомним, наш коллектив первый раз принял участие в клубном первенстве континента пять лет назад – в 2016 году, заняв четвёртое место. В следующем году чемпионат Азии «Алтай» принимал у себя, снова став четвёртым. В 2018 в Усть-Каменогорске наш коллектив снова занимает четвёртое место, как и на следующем чемпионате. Четыре четвёртых места – система или проклятье?

Прошло два года, за этот период «Алтай» изменился – потеря чемпионства, пандемия коронавируса, возвращение чемпионства, отсутствие крупных международных соревнований. Поможет ли «голод больших турниров» нашим спортсменкам выйти вперёд из привычной четвёртой строки? Будем на это надеяться и, как обычно, болеть за наших.

Состав группы «А»:

OminC VC (Таиланд, Накхонратчасима)

«Жетысу» (Талдыкорган, Казахстан)

PVL (Филиппины)

Состав группы «Б»:

«Суприм» (Чонбури, Таиланд)

«Алтай» (Усть-Каменогорск, Казахстан)

Rebisko (Филиппины)

«Сайпа» (Иран)

Дмитрий Одинцов

Фото из архива редакции