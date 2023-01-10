Все равны перед судом

В областном Специализированном межрайонном административном суде подвели итоги работы за год.

Итоги озвучила судья Динара Каримова. По её словам, за истёкший период вдвое выросло количество положительных решений в пользу бизнеса. Во многом это стало возможным благодаря совместной работе с региональной Палатой предпринимателей в рамках проекта «Ваше право».

Динара Каримова проинформировала бизнес-сообщество о целях и задачах административного судопроизводства, о 12 принципах Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (АППК), введённого в действие 1 июля 2021 года, а также поделилась статистическими данными по итогам работы СМАС в текущем году.

– В АППК были учтены особенности публично-правовых споров, в которых очевидно неравенство участников, – отметила она. – То есть с одной стороны – гражданин, с другой – государственный орган с его огромными материальными, информационными, кадровыми и иными ресурсами. Именно поэтому особенностями административного процесса стали такие принципы, как возложение бремени доказывания на госорган, создание дополнительных процессуальных гарантий прав граждан, более активная роль суда или иного органа, рассматривающего дело, невозможность встречного иска и другие нормы.

Судья остановилась на толковании 12 принципов АППК. Это принципы законности, справедливости, защиты прав, свобод и законных интересов, соразмерности пределов осуществления административного усмотрения, приоритета прав, охраны прав на доверие, запрета злоупотребления формальными требованиями, презумпции достоверности, активной роли суда, разумного срока административного судопроизводства, обязательности судебных актов.

Динара Каримова пояснила, что при осуществлении административных процедур и административного судопроизводства государственный орган и суд обязаны применять данные принципы. Их несоблюдение ведёт к отмене административного акта и решения суда.

В СМАС ВКО за истекший период 2022 года, по состоянию на 21 декабря, в суд поступило 923 иска, из них 369 – от субъектов бизнеса. Наибольшее количество исковых заявлений предпринимателей зафиксировано по вопросам налогообложения (89), споров с государственными и частными судебными исполнителями (86), по вопросам государственных закупок (42), по соблюдению земельного законодательства (36), по предоставлению государственных услуг (31).

– За девять месяцев 2022 года судом рассмотрено с вынесением решений 108 дел субъектов предпринимательства, – проинформировала Динара Каримова. – Из этого числа 70 решений вынесено в пользу предпринимателей, что составляет более 65 процентов. Отмечу, что до введения в действие нового АППК этот показатель составлял всего 15 процентов.

Судья уточнила, что анализ судебных актов по налоговым и таможенным спорам свидетельствует, что основанием для удовлетворения требований истцов и признания решений и действий налоговых и таможенных органов незаконными послужило применение либо толкование данными органами отраслевого законодательства, а также нарушение принципов административного судопроизводства.

Как отметила заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей ВКО Алия Мукашева, с принятием АППК у бизнеса выросло доверие к административному суду.

По её словам, больше 40 процентов исков поступает именно от представителей бизнеса. Положительные решения по ним выросли, и это укрепило доверие к административной юстиции.

Ерик Абитов