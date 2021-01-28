Все на матч!

«Торпедо» и «Алтай Торпедо» примут участие в Кубке Республики Казахстан по хоккею.

На этот раз турнир, в котором встретятся двенадцать хоккейных клубов, вместо привычного августа состоится зимой – с 27 января по 2 февраля.

Участников «Parimatch – Кубка Казахстана по хоккею-2021» разделят на три группы согласно рейтингу прошлого сезона. На групповом этапе команды внутри групп сыграют по круговой системе – каждая с каждой по одному матчу.

Матчи группы A пройдут в Кокшетау, группы B – в Павлодаре и группы C – в Караганде. Финальный этап состоится в Караганде и будет состоять из полуфиналов и финала. На предварительном этапе коллективы сыграют по круговой системе. Победители групп автоматически выйдут в финальную часть турнира.

Компанию им составит лучшая из команд, занявших в своей группе второе место. Далее команды образуют полуфинальные пары, победители которых будут бороться за главный трофей. Проигравшие в полуфиналах коллективы сойдутся в матче за третье место.

Группа А: «Арлан», «Кулагер», «Темиртау», «Номад».

Группа B: «Иртыш», «Алтай Торпедо», «Актобе», «Торпедо».

Группа С: «Алматы», «Бейбарыс», «Горняк», «Сарыарка».

Букмекерская компания «Parimatch» выступит титульным спонсором Кубка Казахстана, и в ближайшие три сезона турнир будет носить название «Parimatch – Кубок Казахстана по хоккею». Напомним, действующим обладателем Кубка Казахстана является «Алтай Торпедо».

Дмитрий Одинцов

Фото пресс-службы ХК «Торпедо»