Всё, как у людей

Когда заходит речь о ветеринарной службе, первое, что всплывает в памяти – популярная фраза о столь высокой её миссии, а также о статусе специалистов-профессионалов. «Врач лечит человека, а ветеринар – всё человечество».

Наверное, в сказанном заключается суть профессии, о представителях которой вспоминают не так часто, хотя в жизни общества они играют ключевую роль. Поскольку на самом деле от уровня развития ветеринарии напрямую зависит не только здоровье, но и жизнь, судьбы людей. И здесь парадокс в том, что ветеринары заняты лечением, в первую очередь, сельскохозяйственных животных. Надо сказать, что это основной источник получения молока, мяса, куриных яиц, а также другой разнообразной продукции животноводства, птицеводства и ещё многих иных продовольственных отраслей сферы агропрома.

Так или иначе, вопросы обеспечения продовольственной безопасности для государства и личной для человека находятся в очень тесной связи и взаимной зависимости.

– На сегодняшний день эпизоотическая обстановка в регионе является стабильной и находится под постоянным ветеринарным контролем, – рассказывает исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства ВКО Рамиль Сагандыков. – Нет никаких ограничений по экспорту мяса и мясной продукции из нашей области.

В текущем году в регионе было запланировано проведение мероприятий по профилактике и иммунизации сельскохозяйственных животных в объёме 1,2 млн проб крови животных в рамках диагностических исследований, профилактическая вакцинация на 6,2 млн – ветеринарных манипуляций.

Все мероприятия по профилактике особо опасных вирусных заболеваний животных, а также по их лечению, иммунизации, аллергическим и серологическим исследованиям выполняются в установленные сроки.

Ветврач начеку

В сфере компетенции ветеринаров пролегает, без малейшего преувеличения, линия невидимого фронта. Ими ведётся повседневная важная и нужная работа. С начала текущего года зарегистрировано три очага особо опасных вирусных заболеваний – два по бешенству и один – вирусной диареи. На сегодняшний день два неблагополучных очага ликвидированы, а ещё на одном ведутся соответствующие работы по его ликвидации.

По официальным данным, для Восточного Казахстана характерно такое заболевание животных как бруцеллёз.

– На сегодняшний день по области зарегистрировано 22 очага по бруцеллёзу, в том числе, семь очагов являются переходящими с 2021 года, – продолжает и. о. руководителя профильного ведомства региона. – Силами республиканского противоэпизоотического отряда ликвидировано 15 неблагополучных очагов. Проводятся работы по ликвидации ещё семи очагов.

С начала 2022 года почти полностью проверено на бруцеллёз запланированное количество крупного рогатого и мелкого рогатого скота. В случаях положительной реакции, которые выявлены в Курчумском и Зайсанском районах, животные подлежали ликвидации согласно всем строгим санитарно-ветеринарным требованиям.

– Из вирусных заболеваний возможно возникновение следующих болезней животных в регионе – это эмфизиматозный карбункул, вирусная диарея. Из невирусных заболеваний в нашей области не исключаются случаи авитаминоза (нехватки витаминов) у различных животных, – говорит собеседник. – Вместе с тем, в числе вероятных

эпизоотических заболеваний можно назвать, в частности, гипедерматоз, псороптоз, лошадиный сап.

Многих читателей обычно интересует, насколько защищены животные в регионе от вспышек такого опасного заболевания, как ящур. Поскольку оно представляет угрозу как для скота, так и для населения.

– Восточный Казахстан считается благополучным регионом по ящуру. В последние три года очаги заболевания ящуром не зарегистрированы, – говорит Рамиль Сагандыков. – Этого нам удаётся добиться за счёт принятия профилактических мер, проведения специальной вакцинации против заболевания. В результате на данный момент карантинных ограничений не имеется.

Профилактика важна

Наверное, кроме как профессионалам, никому нет смысла загружать память информацией обо всех болезнях, которые подстерегают животных. Здесь тоже работает принцип, что легче предупредить, чем потом вылечить. Отсюда делается акцент на профилактику заболеваний. Можно сказать, что всё, как у людей. Видимо, недаром представителей животного мира – домашнего и природного – называют братьями нашими меньшими.

– Проводится специальная вакцинация против особо опасных вирусных болезней, – подчёркивает собеседник. – Для предупреждения бешенства, пастерелёза, птичьего гриппа, нодулярного дерматита, сибирской язвы необходима разовая вакцинация. Между тем, против возникновения ящура и эмфизиматозного карбункула предусмотрена двухразовая вакцинация, а потом ревакцинация.

Отмечается, что для обеспечения дальнейшей стабильной эпизоотической ситуации в Восточном Казахстане будет проводиться профилактическая иммунизация против восьми особо опасных инфекционных заболеваний.

В крупных хозяйствах и на домашнем подворье в ВКО привычной процедурой является забор крови для проведения анализов у животных, а также обязательные прививки различного назначения. В летнее время с этим сталкивается каждый, кто ранним утром отгоняет домашний скот в общий табун для дневной пастьбы. Это удобно ветеринарной службе и владельцам животных. По-своему организовано это на молочных фермах, отгонах и пастбищах крупных компаний, но суть остаётся прежней – держать под постоянным контролем поголовье скота как у юридических, так и физических лиц в регионе.

По информации профильного ведомства, прививки животным и забор у них крови для диагностических исследований производятся на территории области в полном объёме. Следовательно, возникает вопрос, насколько обеспечены ветеринарные работники региона необходимыми

для своей деятельности препаратами.

– В соответствии с утверждёнными планами ветеринарных мероприятий для профилактики особо опасных заболеваний на 2022 год необходимо 5,729 млн доз ветеринарных препаратов, – уточняет Рамиль Сагандыков. – В настоящее время поступило 87,9 процента. До конца текущего года обеспеченность профильных служб ветеринарными препаратами будет доведена до 100 процентов. На сегодняшний день острого дефицита ветеринарных препаратов в Восточном Казахстане не зафиксировано.

О здоровой пище

Стремление к правильному питанию и органическому происхождению продовольственных товаров является заботой не только адептов новомодных направлений в отечественной и мировой кухне. Озабочены этим, но без излишнего фанатизма и обычные, рядовые потребители, ежедневно посещающие рынки и ярмарки по выходным, праздничным дням в областном центре и по региону.

– В городах и районах Восточно-Казахстанской области, в различных торговых центрах продукты питания сельскохозяйственного производства перед поступлением в торговлю в обязательном порядке проходят ветеринарно-санитарную экспертизу в соответствующих лабораториях, – напоминают специалисты. – Только после обязательных исследований они направляется на торговые прилавки.

Неорганизованная продажа продуктов на улицах, когда доверия продавцам и качеству их продовольственных товаров у покупателей не возникало, уже осталась в прошлом. Сейчас повсеместно другая ситуация, особенно после пандемии, вынудившей обращать повышенное внимание на соблюдение соответствующих санитарных условий. Это сыграло свою положительную роль, если же не впадать в другую крайность для достижения сверхстерильности.

Как утверждают в профильном ведомстве ВКО, физические и юридические лица в случае нарушения законодательства в ветеринарной сфере Республики Казахстан привлекаются к ответственности по статье 406 Кодекса об административных нарушениях. Надзор за исполнением закона возлагается на Восточно-Казахстанскую региональную инспекцию Комитета по ветеринарному надзору и контролю профильного министерства.

Соответствующие ветеринарные документы являются пропуском для ведения торговли сельхозпродукцией не только внутри области и страны, но ещё в большей степени это необходимо при поставках на экспорт. Критерии потребителей на мировом рынке настолько высоки, что для соответствия им нужно очень сильно постараться.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции