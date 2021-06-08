Все дороги в лето

Восточное побережье озера Алаколь, которое за последние годы расцвело в буквальном смысле, манит всё больше любителей пляжного отдыха. Казахстанцы оценили преимущества внутреннего туризма, особенно в период пандемии.

В свете нестабильной мировой ситуации отдых на лечебном водоёме гораздо безопаснее. Нет сложностей с оформлением визы, многочасовыми перелётами, языковым барьером. Увеличивается количество домов отдыха, местное население повышает уровень профессионального сервиса. Такая реакция очень хороша и в налоговом отношении – увеличились поступления в бюджет.

Несмотря на то, что нынешним летом авиасообщение по этому направлению приостановлено из-за реконструкции аэропорта в селе Урджар, руководство региона делает всё возможное, чтобы главный туристический объект Восточного Казахстана оставался привлекательным для отдыхающих.

В преддверии летнего сезона, в связи с временным закрытием воздушной гавани в Урджаре, акимат ВКО совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК проработал вопрос увеличения количества вагонов, курсирующих до станции Жаланашколь. О том, что сделано в этом направлении, аким области Даниал Ахметов сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.

– На сегодня увеличено железнодорожное сообщение до Алаколя из Нур-Султана, Алматы, Усть-Каменогорска, Семея. Если ранее из Алматы на регулярной основе по чётным дням курсировало восемь вагонов на 352 места, то в этом году будет запущен ещё один новый поезд «Алматы – Достык» с десятью вагонами на 560 мест. С 18 июня он будет курсировать в этом направлении три раза в неделю. С этого же числа частный перевозчик «Туран экспресс» вводит дополнительно ещё один поезд, в котором будет 11 вагонов на 504 места. Таким образом, каждую неделю из Алматы к Алаколю будут отправляться 29 вагонов, – отметил глава региона.

Даниал Ахметов также добавил, что из столицы к регулярному поезду «Нур-Султан – Достык», который ходит два раза в неделю с 10 вагонами на 456 мест, в летний период добавят ещё один рейс с таким же количеством пассажирских мест. Помимо этого, с 18 июня частный перевозчик «Арай Транс» запускает дополнительно в этом направлении четыре вагона на 176 мест. То есть еженедельно из столицы на побережье будут курсировать 24 вагона.

– Из Семея и Усть-Каменогорска в летний период отправляются два поезда, субсидируемых из областного бюджета, по восемь и семь вагонов, на 416 и 364 места соответственно. Ранее было по пять вагонов на 260 мест. После переговоров с АО «Пригородные перевозки» достигнуто соглашение об увеличении количества вагонов до 15 единиц на 780 мест. Стоимость билета остаётся на уровне прошлого года – 3 780 тенге, – заверил глава региона.

Таким образом, в летний период до Алаколя из Нур-Султана, Алматы, Усть-Каменогорска и Семея еженедельно будут курсировать 68 вагонов.

Вместе с тем, как отметил Даниал Ахметов, в два раза увеличено количество автобусных рейсов: из Семея и областного центра ежедневно будут ходить 16 автобусов на 768 мест.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников